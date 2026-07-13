Зв'язок між світами: у Єгипті виявили гробниці з десятками золотих "язиків" (фото)

Єгипетські археологи провели розкопки на одній із відомих археологічних пам’яток, де виявили 18 гробниць, створених у різні періоди історії.

Археологи виявили 18 гробниць під час розкопок на археологічній пам’ятці Марина-ель-Аламейн, де 2000 років тому існувало процвітаюче портове місто Леукаспіс. Гробниці відносяться до різних періодів пізньої історії Стародавнього Єгипту. Однією з головних знахідок вважаються 24 золоті "язики", виявлені в гробницях, пише Live Science.

Староєгипетські гробниці було виявлено на території археологічної пам’ятки, що розташована за 100 км від Олександрії на березі Середземного моря. Ці гробниці датуються як періодом правління в Єгипті династії Птолемеїв (322–30 рр. до н. е.), коли країною правили нащадки одного з полководців Олександра Македонського, так і до періоду, коли Єгипет був провінцією Римської імперії (30 р. до н. е. – 395 р. н. е.) після смерті цариці Клеопатри VII.

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За словами археологів, 11 гробниць було висічено глибоко в землі, а 7 розташовувалися ближче до поверхні. У гробницях було виявлено багато артефактів, зокрема 24 золоті "язики", які вставляли в роти мумій. Стародавні єгиптяни вважали золото тілом богів і вірили, що золоті "язики", по суті злитки золота, можуть допомогти померлим спілкуватися з богами в загробному житті. За словами вчених, золоті "язики" є похоронними амулетами, і така практика була поширеною в Стародавньому Єгипті. Один із золотих "язиків" має форму "Ока Гора". Гор був давньоєгипетським богом неба з головою сокола. Амулети у формі його ока використовувалися для захисту від зла.

У гробницях було виявлено багато артефактів, зокрема 24 золоті "язики", які вставляли в роти мумій Фото: Live Science

В одній із гробниць археологи виявили гранітну труну довжиною 2,5 метра. У ній було знайдено скелети двох людей. Хоча в Стародавньому Єгипті людей часто муміфікували, невідомо, чи піддавалися ці померлі люди муміфікації.

В одній із гробниць археологи виявили гранітну труну довжиною 2,5 метра. У ній було знайдено скелети двох людей Фото: Live Science

Також археологи знайшли неповну статую грецької богині кохання та родючості Афродіти. За часів династії Птолемеїв грецька релігія ставала дедалі популярнішою в Єгипті.

Археологи знайшли неповну статую грецької богині кохання та родючості Афродіти Фото: Live Science

Крім того, археологи виявили в одній із гробниць жертовний вівтар із основою, на якій було висічено форму дверей. Це один із найдавніших і найбільш впізнаваних елементів давньоєгипетської похоронної архітектури. У традиційних єгипетських віруваннях ці двері символізували зв’язок між світом живих і мертвих.

Археологи виявили в одній із гробниць жертовний вівтар із основою, на якій було висічено контур дверей Фото: Live Science

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