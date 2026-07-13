Зв'язок між світами: у Єгипті виявили гробниці з десятками золотих "язиків" (фото)
Єгипетські археологи провели розкопки на одній із відомих археологічних пам’яток, де виявили 18 гробниць, створених у різні періоди історії.
Археологи виявили 18 гробниць під час розкопок на археологічній пам’ятці Марина-ель-Аламейн, де 2000 років тому існувало процвітаюче портове місто Леукаспіс. Гробниці відносяться до різних періодів пізньої історії Стародавнього Єгипту. Однією з головних знахідок вважаються 24 золоті "язики", виявлені в гробницях, пише Live Science.
Староєгипетські гробниці було виявлено на території археологічної пам’ятки, що розташована за 100 км від Олександрії на березі Середземного моря. Ці гробниці датуються як періодом правління в Єгипті династії Птолемеїв (322–30 рр. до н. е.), коли країною правили нащадки одного з полководців Олександра Македонського, так і до періоду, коли Єгипет був провінцією Римської імперії (30 р. до н. е. – 395 р. н. е.) після смерті цариці Клеопатри VII.
За словами археологів, 11 гробниць було висічено глибоко в землі, а 7 розташовувалися ближче до поверхні. У гробницях було виявлено багато артефактів, зокрема 24 золоті "язики", які вставляли в роти мумій. Стародавні єгиптяни вважали золото тілом богів і вірили, що золоті "язики", по суті злитки золота, можуть допомогти померлим спілкуватися з богами в загробному житті. За словами вчених, золоті "язики" є похоронними амулетами, і така практика була поширеною в Стародавньому Єгипті. Один із золотих "язиків" має форму "Ока Гора". Гор був давньоєгипетським богом неба з головою сокола. Амулети у формі його ока використовувалися для захисту від зла.
В одній із гробниць археологи виявили гранітну труну довжиною 2,5 метра. У ній було знайдено скелети двох людей. Хоча в Стародавньому Єгипті людей часто муміфікували, невідомо, чи піддавалися ці померлі люди муміфікації.
Також археологи знайшли неповну статую грецької богині кохання та родючості Афродіти. За часів династії Птолемеїв грецька релігія ставала дедалі популярнішою в Єгипті.
Крім того, археологи виявили в одній із гробниць жертовний вівтар із основою, на якій було висічено форму дверей. Це один із найдавніших і найбільш впізнаваних елементів давньоєгипетської похоронної архітектури. У традиційних єгипетських віруваннях ці двері символізували зв’язок між світом живих і мертвих.
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