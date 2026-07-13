Черные дыры возникают из неожиданного места: звезды здесь ни при чем

Ученые считают, что разгадали одну из главных тайн самых загадочных объектов в космосе.

Детекторы гравитационных волн уже 11 лет регистрируют эти пульсации в ткани пространства-времени, созданные столкновением и слиянием черных дыр. Анализ сигналов гравитационных волн показал, что значительная часть черных дыр может образовываться в результате космических цепных реакций. Сливающиеся черные дыры не образуют единой однородной группы, и каждая из них несет в себе отпечатки различных механизмов образования черных дыр, считают ученые. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Gizmodo.

Каждый раз, когда две черные дыры сближаются и сливаются, возникающие гравитационные волны кодируют информацию об их массах и скорости, а также направлении вращения каждой из них. Астрономы могут извлечь эти свойства из сигнала гравитационных волн.

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Но эти сигналы показывают, что некоторые черные дыры, участвовавшие в слиянии, находятся в космической "мертвой зоне" для черных дыр. Эта зона относится к диапазону масс черных дыр, в котором черные дыры не могут образоваться в результате гибели звезд. Считается, что после смерти звезды не может быть создана черная дыра с массой примерно в 45 раз больше массы Солнца.

Ученые провели анализ 155 пар черных дыр, которые сливаются и обнаружили, что около 14% сливающихся черных дыр могут быть черными дырами второго поколения. Это значит, что они были созданы в результате предыдущих слияний двух меньших черных дыр. Это отличится от ведущей теории о том, как черные дыры возникают в результате взрывной гибели звезды.

Идентифицированные черные дыры второго поколения имели очень специфический диапазон масс, около 20 масс Солнца и 40 масс Солнца и больше. Ученые считают, что значительная часть черных дыр является черными дырами второго поколения. Это значит, что они не появились в результате смерти звезд.

Ученые считают, что такие слияния происходят в плотных звездных средах, где звезды умирают близко друг к другу и существует много черных дыр. Это может привести к образованию черных дыр второго поколения и теоретически, это может повторяться бесконечно, когда черные дыры будут постоянно создавать друг друга.

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