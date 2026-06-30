Все же выпускают свет и не живут вечно: факты о черных дырах, которые могут удивить (фото)

Черные дыры являются одними из самых загадочных объектов во Вселенной. Они обладают невероятными характеристиками, которые подтверждены учеными.

Черные дыры представляют собой объекты, обладающие сильнейшей гравитацией, чрезвычайной плотностью и огромной массой. Вот семь фактов, которые показывают, почему черные дыры продолжают бросать вызов нашему пониманию Вселенной, пишет Interesting Engineering.

Первые фотографии черной сделал телескоп размером с Землю

Астрономы впервые получили прямое изображение черной дыры M87* в центре галактики М87 в 2019 году, затем в 2022 году была получена фотография черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Для того, чтобы получить эти снимки астрономы использовали телескоп Event Horizon Telescope. Он объединил радиотелескопы по всему миру, фактически создав виртуальный телескоп размером с Землю.

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Стоит отметить, что получены были снимки не самой сверхмассивной черной дыры, а ее тени внутри диска из светящегося вещества, которое вращается за горизонтом событий черной дыры. Это граница, преодолев которую ничто не может вырваться обратно.

Черная дыра М87* Фото: EHT Collaboration

Черные дыры создают одни из самых ярких объектов во Вселенной

Черные дыры не излучают свет, но вещество, которое падает в них, это делает. Когда материя закручивается вокруг черной дыры, прежде, чем оказаться за горизонтом событий, она образует аккреционный диск с температурой в миллион градусов Цельсия. Этот диск может настолько ярко светиться, что возникают квазары. Эти объекты настолько яркие, что могут затмевать целые галактики, содержащие сотни миллиардов звезд. Получается, что самый темный объект во Вселенной создает один из самых ярких объектов в космосе.

Ученые могут обнаруживать черные дыры, даже если не видят их

Поскольку черные дыры не излучают видимый свет, из можно обнаружить с помощью косвенных методов. Например, гравитация невидимого объекта может менять движение звезд, аккреционный диск может выпускать рентгеновское излучение. А еще черные дыры при столкновении с себе подобными выпускают гравитационные волны. Поэтому ученые могут видеть черные дыры благодаря их воздействию на окружающую среду.

Черная дыра Стрелец A* Фото: EHT Collaboration

Черные дыры могут выбрасывают струи плазмы размером больше, чем галактики

Хотя ничто не может вырваться из черной дыры, вещество за пределами горизонта событий ведет себя иначе. Мощные магнитные поля черной дыры могут направлять часть поглощаемой черной дырой материи в длинные струи. Они вырываются из черной дыры почти со скоростью света и могут иметь длину сотни тысяч и даже миллионы световых лет. То есть они больше целых галактик.

Черные дыры вращаются со скоростью, близкой к скорости света

Когда черные дыры поглощают газ, пыль или сливаются с другими черными дырами, они получают угловой момент и начинают вращаться. Некоторые сверхмассивные черные дыры вращаются со скоростью, близкой к скорости света. Это вращение может тянуть за собой пространство-время вокруг черной дыры.

Черные дыры создают одни из самых ярких объектов во Вселенной Фото: Daily Mail

Не каждая черная дыра постоянно поглощает материю

Черные дыры часто изображаются как космические пылесосы, которые бесконечно поглощают все вокруг. В действительности многие из них долгое время находятся в "спящем режиме" и в них попадает очень мало вещества. Примером является черная дыра Стрелец A*. А вот черные дыры, активно поглощающие материю, создают квазары. То, насколько активной является черная дыра во многом зависит от количества окружающего ее газа и пыли.

Черные дыры не живут вечно

Сейчас известно, что черные со временем теряют массу и энергию за счет излучения Хокинга. Этот процесс может привести к полному исчезновению черной дыры. Но для того, чтобы исчезла обычная черная дыра звездной массы должно пройти примерно 10 в 67 степени лет. Это в триллионы раз больше нынешнего возраста Вселенной.

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