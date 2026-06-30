Вони все ж випромінюють світло і не існують вічно: факти про чорні діри, які можуть здивувати (фото)

Чорні діри — одні з найзагадковіших об’єктів у Всесвіті. Вони мають неймовірні характеристики, що підтверджені вченими.

Чорні діри — це об’єкти, що мають надзвичайно сильну гравітацію, надзвичайну щільність і величезну масу. Ось сім фактів, які показують, чому чорні діри й надалі кидають виклик нашому розумінню Всесвіту, пише Interesting Engineering.

Перші знімки чорної діри зробив телескоп розміром із Землю

Астрономи вперше отримали пряме зображення чорної діри M87* у центрі галактики М87 у 2019 році, а потім, у 2022 році, було зроблено знімок чорної діри Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху. Для того, щоб отримати ці знімки, астрономи використовували телескоп Event Horizon Telescope. Він об’єднав радіотелескопи по всьому світу, фактично створивши віртуальний телескоп розміром із Землю.

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Варто зазначити, що знімки були отримані не самої надмасивної чорної діри, а її тіні всередині диска зі світиться речовини, яка обертається за горизонтом подій чорної діри. Це межа, подолавши яку, ніщо не може вирватися назад.

Чорна діра М87* Фото: черная дыра

Чорні діри є одними з найяскравіших об’єктів у Всесвіті

Чорні діри не випромінюють світло, але речовина, яка падає в них, це робить. Коли матерія закручується навколо чорної діри, перш ніж опинитися за горизонтом подій, вона утворює аккреційний диск із температурою в мільйон градусів Цельсія. Цей диск може світитися настільки яскраво, що виникають квазари. Ці об’єкти настільки яскраві, що можуть затьмарювати цілі галактики, які містять сотні мільярдів зірок. Виходить, що найтемніший об’єкт у Всесвіті створює один із найяскравіших об’єктів у космосі.

Вчені можуть виявляти чорні діри, навіть якщо їх не бачать

Оскільки чорні діри не випромінюють видиме світло, їх можна виявити за допомогою непрямих методів. Наприклад, гравітація невидимого об’єкта може впливати на рух зірок, а акреційний диск може випромінювати рентгенівське випромінювання. А ще чорні діри під час зіткнення з подібними до себе об’єктами випромінюють гравітаційні хвилі. Тому вчені можуть бачити чорні діри завдяки їхньому впливу на навколишнє середовище.

Чорна діра Стрілець A* Фото: черная дыра

Чорні діри можуть викидати струмені плазми, розмір яких перевищує розмір галактик

Хоча ніщо не може вирватися з чорної діри, речовина за межами горизонту подій поводиться інакше. Потужні магнітні поля чорної діри можуть спрямовувати частину матерії, що поглинається чорною дірою, у довгі струмені. Вони вириваються з чорної діри майже зі швидкістю світла і можуть мати довжину сотні тисяч і навіть мільйони світлових років. Тобто вони більші за цілі галактики.

Чорні діри обертаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла

Коли чорні діри поглинають газ, пил або зливаються з іншими чорними дірами, вони набувають кутового моменту й починають обертатися. Деякі надмасивні чорні діри обертаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Це обертання може тягнути за собою простір-час навколо чорної діри.

Чорні діри є одними з найяскравіших об"єктів у Всесвіті Фото: Daily Mail

Не кожна чорна діра постійно поглинає матерію

Чорні діри часто зображують як космічні пилососи, які нескінченно поглинають усе навколо. Насправді багато з них тривалий час перебувають у "сплячому режимі", і в них потрапляє дуже мало речовини. Прикладом є чорна діра Стрілець A*. А ось чорні діри, що активно поглинають матерію, утворюють квазари. Рівень активності чорної діри значною мірою залежить від кількості газу та пилу, що її оточують.

Чорні діри не існують вічно

Наразі відомо, що чорні діри з часом втрачають масу та енергію внаслідок випромінювання Хокінга. Цей процес може призвести до повного зникнення чорної діри. Але для того, щоб зникла звичайна чорна діра зіркової маси, має минути приблизно 10 у 67-му ступені років. Це в трильйони разів більше за нинішній вік Всесвіту.

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