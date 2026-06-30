Зонд NASA виявив на краю Сонячної системи маленьких прибульців: вони зменшують вплив Сонця

Космічний апарат "Нові горизонти" з’ясував, що уповільнює сонячний вітер на величезній відстані від Сонця.

Вченим давно відомо, що сонячний вітер — потік заряджених частинок, що вилітають із Сонця, — знижує свою швидкість на околицях Сонячної системи. Тепер астрономи з’ясували, що крихітні "прибульці" з міжзоряного середовища уповільнюють рух сонячного вітру в міру його наближення до краю Сонячної системи та межі з міжзоряним простором. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

Сонячну систему оточує невидима оболонка, яка називається геліосферою і утворюється під дією сонячного вітру. По суті, це зона впливу Сонця. Ця оболонка захищає планети, зокрема Землю, від шкідливого галактичного випромінювання. Воно також може мати негативний вплив на астронавтів. На межі геліосфери, де починається міжзоряний простір, сонячний вітер уповільнює свою швидкість практично до нуля.

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Попередні дані космічного апарату NASA "Нові горизонти" показали, що на відстані від 30 до 43 астрономічних одиниць від Сонця сонячний вітер на 5–10 % повільніший, ніж поблизу Землі. Тепер вчені за допомогою нових даних зонда виявили, що на відстані 58 астрономічних одиниць від Сонця сонячний вітер на 13–15 % повільніший. Попередні дані зонда "Вояджер-2" показали, що швидкість сонячного вітру на відстані 84 астрономічних одиниць від Сонця, поблизу межі з міжзоряним середовищем, знижується на 46%. Це доводить, що вплив Сонця зменшується на великих відстанях. Одна астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця або приблизно 150 мільйонів кілометрів.

Сонячну систему оточує невидима оболонка, яка називається геліосферою і утворюється під дією сонячного вітру. По суті, це зона впливу Сонця Фото: NASA

Але що уповільнює сонячний вітер на таких величезних відстанях від нас? Нові дані зонда "Нові горизонти", який перебуває на відстані 66 астрономічних одиниць від Сонця, показали, що винуватцями є частинки міжзоряного нейтрального газу.

За словами вчених, коли сонячний вітер віддаляється від Сонця з надзвуковою швидкістю, приблизно 1,5 млн км/год, він стикається з атомами міжзоряного газу, які проникли в Сонячну систему. Ці атоми додають масу сонячному вітру, а тому його швидкість сповільнюється.

Нові дані дають змогу краще зрозуміти межі Сонячної системи та можуть допомогти у плануванні майбутніх міжзоряних подорожей. Зонд NASA залишається єдиним космічним апаратом на краю Сонячної системи, який у найближчому майбутньому наблизиться до її межі та, можливо, розгадає інші загадки, над якими ламають голову астрономи.

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