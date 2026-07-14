Як фараон Рамзес II: археологи за допомогою стародавнього методу створили мумію сучасної людини (фото)

Автор науково-популярних книг описав випадок, коли археологи-експериментатори за допомогою методів стародавніх єгиптян створили точну копію стародавньої мумії з тіла сучасної людини.

Є такий тип археологів, які застосовують незвичайний підхід до розуміння минулого. Археологи-експериментатори відтворюють те, як люди робили щось у минулому, використовуючи методи, які вони відтворюють на основі археологічної інформації. Автор науково-популярних книг Сем Кін описав випадок, коли двоє експериментаторів використовували стародавні методи муміфікації людського тіла. Вони намагалися зрозуміти, як відбувався цей процес у Стародавньому Єгипті, пише Live Science.

У 1994 році двоє американців — фахівець з анатомії Боба Брайер та єгиптолог Рон Вейд — створили мумію сучасної людини за допомогою давньоєгипетських методів. Вже 32 роки вона зберігається в металевій труні при кімнатній температурі. Вчені двічі за ці роки перевіряли її стан і стверджують, що вона така сама, як мумії фараонів Єгипту.

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Як створити мумію з Стародавнього Єгипту?

Для експерименту вчені взяли тіло померлого 76-річного чоловіка, який пожертвував своє тіло науці. Для забезпечення достовірності експерименту використовувалися копії інструментів та матеріалів із Стародавнього Єгипту.

Відомо, що єгиптяни видаляли мозок людини перед процесом муміфікації. Вчені заливали воду в ніс трупа, а потім за допомогою стрижня перетворювали мозок на кашу. Після цього мозок витікав через ніс.

Відомо, що в Стародавньому Єгипті мозок викидали, але внутрішні органи зберігали. Тому вчені вилучили з трупа селезінку, печінку, жовчний міхур, легені та кишечник. Найскладнішою частиною було відокремлення легенів від серця. Його залишили в тілі, адже єгиптяни робили так само.

Після видалення органів вчені очистили черевну порожнину пальмовим вином і миррою, а потім поклали в череп ладан. Це був важливий ритуал у Стародавньому Єгипті для підготовки тіла до загробного життя. Також це допомагало знищити мікроби та приховати неприємні запахи.

Потім дослідники видалили воду з тіла за допомогою мінералу натрону, який можна знайти в Єгипті. Натрон, наче губка, вбирає вологу з тіла, роблячи його надто сухим для розмноження бактерій та організмів, що сприяють гниттю.

Мумія фараона Рамзеса II Великого Фото: Live Science

Загадка мумій Стародавнього Єгипту розгадана

У своїй лабораторії Брайєр і Вейд помістили органи у спеціальні ємності та видалили з них вологу за допомогою натрону. Тіло зберігали при температурі 40 градусів Цельсія, використовуючи осушувачі повітря, щоб імітувати єгипетське повітря. Через п’ять тижнів вчені отримали справжню мумію. Брайєр каже, що тіло людини було майже точною копією мумії фараона Рамзеса II Великого. З огляду на зовнішній вигляд мумії через п’ять тижнів вчені дійшли висновку, що саме процес муміфікації, а не час, створив ті культові мумії, які ми знаємо сьогодні.

Процес зневоднення зробив кінцівки жорсткими, наче гілки дерев, а вага мумії зменшилася з 85 кг до 36 кг. З них 14 кг становили вилучені органи. Висушені органи допомогли розгадати одну загадку єгипетської муміфікації. У Стародавньому Єгипті органи зазвичай поміщали в похоронні посудини з вузькими горловинами, настільки вузькими, що здавалося неможливим помістити всередину великі органи. Але вони настільки висохли за допомогою натрону, що легко помістилися в таку посудину.

Брайер і Вейд нанесли на тіло олії лотоса, кедра та пальми, як це робили стародавні єгиптяни. Після цього вони обмотали тіло лляними бинтами. Ще три місяці мумія зберігалася в сухому приміщенні, внаслідок чого її вага зменшилася до 23 кг. Після цього мумію обмотали ще кількома шарами лляної тканини.

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