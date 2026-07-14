Сонце оточують мертві зірки: вони ховалися на очах у всіх

Це відкриття свідчить про те, що навіть у найближчій до нас частині космосу все ще можна знайти несподіванки, зазначають вчені.

Астрономи виявили чотири раніше невідомі білі карлики, які знаходяться в радіусі 65 світлових років від нас. Вони входять до складу подвійної системи, де також є червоний карлик — більша й яскравіша зірка. Саме ці зірки заважали виявити прихованих білих карликів, або мертвих зірок. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Білі карлики називають мертвими зірками через їхнє походження. Це залишки зірок, схожих на Сонце, які завершили своє життя. Білі карлики тьмяні, мають розмір Землі, а тому їх важко виявити.

Червоні карлики — це більш масивні зірки, які, однак, менші за Сонце і не такі яскраві. Але їхнє світло може затьмарити світло білих карликів, якщо обидві зірки існують у подвійній системі. А це трапляється дуже часто, адже більшість зірок у Чумацькому Шляху існують парами. Астрономи кажуть, що легше виявити поодинокі білі карлики в околицях Сонця.

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Існуючі моделі показували, що в радіусі приблизно 65 світлових років від Сонця мають існувати 4–5 білих карликів у подвійній системі, але протягом десятиліть їх не вдавалося знайти. Тепер же за допомогою космічного телескопа "Хаббл" астрономи виявили саме 4 білих карликів, як і передбачали моделі. Це вдалося зробити завдяки спостереженню за тим, як невидимий білий карлик своєю гравітацією змушує червоного карлика коливатися.

Одна з подвійних систем, G 203-47, виявилася особливо загадковою. Незважаючи на те, що вона знаходиться всього в 25 світлових роках від Сонця, знадобилося 27 років після виявлення перших ознак прихованого білого карлика, щоб знайти мертву зірку. Наразі це дев’ятий за близькістю до Сонця білий карлик.

Інша подвійна система, G 203-47, є незвичайною тим, що червоний карлик обертається навколо своєї осі зі швидкістю понад 100 земних днів, а навколо білого карлика — зі швидкістю 14,9 днів. Зазвичай гравітаційні сили синхронізують ці рухи. Але червоний карлик обертається занадто повільно, щоб це сталося.

Чотири нові білі карлики дали змогу астрономам оновити перелік мертвих зірок у околицях Сонця.

Це відкриття свідчить про те, що навіть у близькій до нас частині космосу все ще можна знайти несподіванки, зазначають вчені. При цьому дослідники вважають, що в близькому до нас космосі може існувати приблизно 10 додаткових подвійних систем, що складаються з білого карлика та червоного карлика. Але їх ще потрібно виявити.

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