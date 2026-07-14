Інопланетяни все-таки можуть існувати: у Чумацькому Шляху вперше виявлено малиновий цукор

Астрономи виявили цукор під назвою еритрулоза. Це відкриття свідчить про те, що сполуки, які мають ключове значення для виникнення життя, утворюються у міжзоряному просторі.

Вчені зробили дуже важливе відкриття: вони вперше виявили у міжзоряному просторі цукор, відомий як еритрулоза. Її виявили в хмарі газу та пилу під назвою G+0.693-0.027, розташованій поблизу центру Чумацького Шляху. Вперше еритрулозу знайшли за межами Сонячної системи. Це відкриття свідчить про те, що компоненти, необхідні для виникнення життя, утворюються в міжзоряному просторі. Це означає, що життя може бути більш поширеним, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

Еритрулоза, що складається з чотирьох атомів вуглецю, також міститься в малині. Цукри, зокрема еритрулоза, є важливими молекулами в живих організмах, адже вони допомагають отримувати енергію, будувати важливі біологічні структури та є частиною генетичного матеріалу. Цей цукор змінює конфігурацію треози — ще одного цукру, який, як вважається, є попередником перших нуклеїнових кислот, що еволюціонували в РНК і ДНК.

Відео дня

Тому перше виявлення еритрулози в міжзоряному просторі має величезне значення для розуміння походження життя на Землі, а також для пошуків життя за її межами. Якщо такі сполуки утворюються в холодному просторі між зірками, то це означає, що життя може бути більш поширеним у нашій галактиці, ніж передбачалося.

За словами вчених, раніше еритрулозу виявляли лише у зразках астероїдів у Сонячній системі, але ще ніколи не знаходили цей цукор за її межами.

Як показує дослідження, цей цукор утворюється в результаті хімічних реакцій на крихітних міжзоряних частинках пилу. Це означає, що на інших планетах життя могло виникнути так само, як і на Землі.

Дослідники дійшли висновку, що еритрулоза могла перебувати в міжзоряному середовищі та входити до складу кам’янистих планет, таких як Земля, на ранніх етапах їхнього формування. Таким чином, компоненти, необхідні для виникнення життя, могли вже спочатку бути у складі нашої планети. Або ж вони потрапили на неї в результаті бомбардування астероїдами та кометами мільярди років тому.

Виявлення еритрулози надає додаткові докази того, що багато, якщо не всі, необхідні для життя компоненти у великій кількості присутні в космосі.

Інші новини науки