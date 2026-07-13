Біля Землі виявлено приховане "мінне поле": воно може знищити найдорожчі супутники

Космічне сміття, виявлене на геостаціонарній орбіті, становить серйозну загрозу для найбільших і найдорожчих супутників.

Вчені виявили, що на геостаціонарній орбіті, на висоті 36 000 кілометрів над поверхнею Землі, знаходиться багато небезпечних, раніше не виявлених уламків космічного сміття, розміром усього 5 сантиметрів, які можуть знищити супутники. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Astronautical Sciences, пише Space.

Дослідники виявили раніше невідомі уламки космічного сміття крихітних розмірів на знімках з навколоземної орбіти.

Уламки космічного сміття на геостаціонарній орбіті становлять потенційне "мінне поле" для супутників, зазначають вчені. Дослідники виявили на знімках 25 раніше непомічених слідів руху космічного сміття, 80% з яких були спричинені раніше невідомими об’єктами.

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Це відкриття викликає занепокоєння, оскільки космічне сміття на геостаціонарній орбіті поводиться інакше, ніж те, що обертається ближче до Землі. Залишкова атмосфера там майже відсутня, а отже, немає опору повітря, який змушує космічне сміття опускатися нижче і згоряти в більш щільних шарах атмосфери Землі. Будь-яке орбітальне сміття на такій висоті може залишатися в космосі дуже довго. Тому концентрація сміття на геостаціонарній орбіті може знищити супутники, що працюють там. Справа в тому, що частинки сміття можуть рухатися дуже швидко відносно одна одної, зі швидкістю до кількох кілометрів на секунду. Навіть дрібні уламки можуть завдати великої шкоди дуже дорогим супутникам.

На геостаціонарній орбіті, як правило, знаходяться дуже великі й дорогі супутники, розраховані на довший термін експлуатації, ніж ті, що перебувають на низькій навколоземній орбіті. Ці супутники, часто оснащені сонячними панелями розміром 30 метрів і більше, можуть зазнати значних пошкоджень внаслідок зіткнення з уламками космічного сміття.

Наразі вчені аналізують додаткові знімки навколоземної орбіти, щоб отримати повніше уявлення про масштаби забруднення геостаціонарної орбіти космічним сміттям.

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