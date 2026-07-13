Возле Земли обнаружено скрытое "минное поле": может уничтожить самые дорогие спутники

Космический мусор, обнаруженный на геостационарной орбите, представляет большую угрозу для самых больших и дорогих спутников.

Ученые обнаружили, что на геостационарной орбите, на высоте 36 000 километров над поверхностью Земли, находится много опасных, ранее не наблюдавшихся обломков космического мусора, размером всего 5 сантиметров, которые могут уничтожить спутники. Исследование опубликовано в журнале Journal of Astronautical Sciences, пишет Space.

Исследователи обнаружили ранее неизвестные обломки космического мусора крошечного размера на изображениях с околоземной орбиты.

Обломки космического мусора на геостационарной орбите представляют собой потенциальное "минное поле" для спутников, говорят ученые. Исследователи обнаружили на изображениях 25 ранее не замеченных следов движения космического мусора, 80% из которых были вызваны ранее неизвестными объектами.

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Это открытие вызывает беспокойство, поскольку космический мусор на геостационарной орбите ведет себя иначе, чем тот, который вращается ближе к Земле. Остаточная атмосфера там почти отсутствует, а значит нет сопротивления воздуха, которое заставляет космический мусор падать ниже и сгорать в более плотных слоях атмосферы Земли. Любой орбитальный мусор на такой высоте может оставаться в космосе очень долго. Поэтому концентрация мусора на геостационарной орбите может уничтожить работающие там спутники. Дело в том, что частицы мусора могут двигаться очень быстро относительно друг друга, со скоростью до нескольких километров в секунду. Даже мелкие обломки могут нанести большой ущерб очень дорогим спутникам.

На геостационарной орбите находятся, как правило, очень большие и дорогие спутники, рассчитанные на более длительный период работы, чем те, что находятся на низкой околоземной орбите. Эти спутники, часто оснащенные солнечными панелями размером 30 метров и более, могут получить значительные повреждения от столкновения обломками космического мусора.

Сейчас ученые анализируют дополнительные изображения околоземной орбиты, чтобы получить более полное представление о масштабах загрязнения геостационарной орбиты космическим мусором.

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