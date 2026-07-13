Кошке на вас наплевать: для домашних любимцев смех, плач и крики человека звучат одинаково

Многие владельцы кошек и котов говорят, что их домашние любимцы всегда точно знают, о чем они думают. Но новое исследование показывает, что это не так.

Ученые из Университета имени Альдо Моро в Бари, Италия, обнаружили, что кошки не понимают человеческие голоса и считают, что все наши различные звуки звучат совершенно одинаково. Хотя кошки реагируют голоса людей, они, похоже, не способны различать эмоции, скрытые в этих голосах. Это означает, что ваша кошка или кот, вероятно, считает ваш смех, рыдания и крики практически одинаковыми, пишет Daily Mail.

Как и большинство домашних животных, кошки и коты обладают способностью реагировать на человеческие эмоции. Но раньше ученые изучали только реакцию кошек на выражения лица человека и язык тела.

Теперь же ученые решили выяснить, могут ли кошки распознавать четыре основные эмоции, страх, гнев, счастье и грусть, по голосу человека. Для этого кошкам, которые находились в комфортных домашних условиях, включали фрагменты ранее записанных голосов, содержащих разные эмоции.

Відео дня

Исследователи внимательно следили за движениями кошек, их позой, положением ушей и движением хвоста. Оказалось, что кошки испытывают почти всегда умеренный стресс, когда слышат голос человека. Но это происходит независимо от того, какой фрагмент записи голоса они слышат: грустный или веселый.

Ученые говорят, что человеческие голоса, вероятно, кошки не считают достаточно информативными в отличие от звуков других кошек. Это значит, что домашние любимцы не различают наших эмоций, скрытых в голосе.

Авторы исследования говорят, что вместо того чтобы различать счастье, страх, гнев или печаль, кошки реагируют общим повышением бдительности. Кошки, возможно, изначально выработали эту реакцию как стратегию выживания в дикой природе, а затем адаптировали ее, когда стали домашними животными.

Хотя человеческие голоса почти всегда приводят кошку в состояние повышенной бдительности, эмоция, стоящая за звуком, абсолютно не имеет значения для них. Таким образом, ученые предположили, что кошки не способны различать настроение людей, основываясь только на их голосе.

Также ученые не обнаружили доказательств того, что кошки обрабатывают разные эмоции в разных частях своего мозга, как это делают собаки.

У многих позвоночных правое полушарие, как правило, больше задействовано в обработке эмоциональных или потенциально угрожающих стимулов, тогда как левое полушарие больше задействовано в обработке знакомых социальных сигналов. Но кошки, похоже, не отдают предпочтения ни одному полушарию, когда слышат голоса людей, говорят ученые.

Другие новости науки