Ужасающая правда раскрыта: ученые проверили, помогут ли кошки людям в беде

Исследователи провели новый эксперимент, в котором проверили, могут ли кошки помочь людям, попавшим в беду.

Полистав учебники истории, можно найти множество рассказов о собаках-героях — животных, которые рисковали собственной жизнью, чтобы спасти других. Например, одним из самых известных псов в армии США считается бездомный метис босон-терьера по кличке Стабби, который служил во время Первой мировой войны — животное предупреждало солдат о газовых атаках и находило раненых, пишет Science Focus.

Стабби прослужил 18 месяцев, участвовал в 17 сражениях и стал одним из самых награжденных военных псов в мире. Он получил одну золотую медаль, два медали "Пурпурное сердце" и повышение до звания сержанта. Но способны ли кошки на нечто подобное?

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Собаки, кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок и за это время первые успели заработать репутацию друзей человека, тогда как вторые известны своей отчужденностью и эгоизмом. В новом исследовании ученые из Этвеша Лоранда в Будапеште разработали эксперимент, в котором они столкнули кошек, собак и двухлетних малышей друг с другом.

Исследование было проведено дома, где подопытные наблюдали, как ученый прятал какой-то предмет. Порой это была губка для мытья посуды, не представляющая интереса для детей или животных, но иногда — любимая игрушка или еда.

После того, как ученый прятал предмет, в комнату заходил родитель или владелец животного, который начинал искать предмет. Результаты показали, что независимо от того, что это был за предмет, более 75% собак и детей либо указывали на спрятанный предмет, либо шли за ним. Любопытно, что у них не было никакой специальной подготовки и им было абсолютно безразлично — похоже, они просто были рады помочь близким.

С другой стороны, кошки помогали своим хозяевам только в том случае, если это приносило им какую-то выгоду. По сути, животные что-то делали лишь в том случае, когда речь шла об игрушке или лакомстве, но даже в этом случае лишь 40% животных подходили к спрятанному предмету и смотрели на него.

Впрочем, ученые признают: до сих пор неясно, понимали ли кошки проблему и им было все равно, или же они ничего не понимали и просто весьма эгоистичны. По словам авторов исследования, интуитивно, поскольку их кошки выглядят так, будто все знают, и все равно не помогают, исследователи склоняются ко второму варианту. Но, возможно, в этом нет вины животных.

Дело в том, что предки собак, серые волки, уже были социальными, кооперативными животными. Дикие предки домашних кошек, тем временем, были одиночками. Затем появились люди и начали селекционное разведение, причем не только по физическим, но и по поведенческим признакам. Простыми словами, существует вероятность того, что люди целенаправленно вывели бескорыстие у собак,но не у кошек.

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