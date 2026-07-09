Большой мозг — не признак социального вида: ведущую теорию придется пересмотреть

Результаты нового исследования опровергают давнюю гипотезу о причинах эволюции интеллекта у животных.

Долгое время биологи считали, что большой размер мозга относительно тела может быть связан с принадлежностью к особо социальному виду. Это утверждение известно, как гипотеза социального мозга, и она довольно неплохо подтверждалась для определенной ветви генеалогического древа животных: нашего, пишет Science Alert.

Люди разделяют это генеалогическую ветвь с рядом других социальных животных, в том числе:

копытными стадными животными (козы, овцы);

стайными хищниками (волки и львы);

китами;

дельфинами;

летучими мышами;

приматами;

птицами.

Известно, что все эти животные, как правило, следуют взаимосвязи, описанной в гипотезе социального мозга: большие социальные круги коррелируют с большими размерами мозга, в частности, с неокортексом млекопитающих. Однако на другой ветви генеалогического древа находится совершенно иной вид, также известный размером своего мозга и сложностью поведения: головоногие моллюски. К ним относятся кальмары, осьминоги и каракатицы, ни один из которых не славится своими социальными навыками.

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Более того, наблюдения показывают, что многие головоногие моллюски и вовсе известны своей враждебностью к другим членам своей группы. Впрочем, некоторые, в основном кальмары, известны тем, что могут собираться в большие группы. Даже в этом случае это иногда заканчивается кровавой бойней. Кроме того, известно, что головоногие также умирают вскоре после откладывания яиц — простыми словами, у них отсутствуют даже те виды родительского поведения, которые лежат в основе самых базовых социальных структур.

Но почему же тогда у этих животных такой большой мозг? Ученые считают, что головоногие, вероятно, являются ярким свидетельством того, что доминирующим фактором, определяющим размер мозга, является нечто иное. В своей работе ученые обращаются к гипотезе культурного мозга, которая впервые была представлена еще в 2018 году.

В новом исследовании ученые указывают на то, что гипотеза социального мозга подтверждается только корреляцией, которая не обязательно объясняет лежащие в ее основе механизмы. Проще говоря, существуют ограничения в том, что может рассказать гипотеза социального мозга, а головоногие фактически показывают, что существует другой путь к большему мозгу.

По словам ученых, результаты новой работы указывают на то, что среда обитания, а не социальность, вероятно, является ключевым фактором отбора, способствующим увеличению размера мозга у головоногих моллюсков.

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