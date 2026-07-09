Великий мозок — не ознака соціального виду: провідну теорію доведеться переглянути

Результати нового дослідження спростовують давню гіпотезу щодо причин еволюції інтелекту у тварин.

Довгий час біологи вважали, що великий розмір мозку порівняно з тілом може бути пов’язаний із належністю до особливо соціального виду. Це твердження відоме як гіпотеза соціального мозку, і воно досить добре підтверджувалося для певної гілки генеалогічного дерева тварин: нашої, пише Science Alert.

Люди належать до цієї генеалогічної гілки разом із низкою інших соціальних тварин, зокрема:

копитними стадними тваринами (кози, вівці);

зграйними хижаками (вовки та леви);

китами;

дельфінами;

кажанами;

приматами;

птахами.

Відомо, що всі ці тварини, як правило, відповідають взаємозв’язку, описаному в гіпотезі соціального мозку: великі соціальні кола корелюють із великими розмірами мозку, зокрема з неокортексом ссавців. Однак на іншій гілці генеалогічного дерева знаходиться зовсім інший вид, також відомий розміром свого мозку та складністю поведінки: головоногі молюски. До них належать кальмари, восьминоги та каракатиці, жоден із яких не славиться своїми соціальними навичками.

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Більше того, спостереження показують, що багато головоногих молюсків взагалі відомі своєю ворожістю до інших представників своєї групи. Втім, деякі з них, переважно кальмари, відомі тим, що можуть збиратися у великі групи. Навіть у цьому випадку це іноді закінчується кривавою бійнею. Крім того, відомо, що головоногі також гинуть незабаром після відкладання яєць — простими словами, у них відсутні навіть ті види батьківської поведінки, які лежать в основі найбазовіших соціальних структур.

Але чому ж тоді у цих тварин такий великий мозок? Вчені вважають, що головоногі, ймовірно, є яскравим свідченням того, що домінуючим фактором, який визначає розмір мозку, є щось інше. У своїй роботі вчені звертаються до гіпотези культурного мозку, яка вперше була висунута ще у 2018 році.

У новому дослідженні вчені вказують на те, що гіпотеза про соціальний мозок підтверджується лише кореляцією, яка не обов’язково пояснює механізми, що лежать в її основі. Простіше кажучи, існують обмеження щодо того, що може пояснити гіпотеза соціального мозку, а головоногі фактично демонструють, що існує інший шлях до більшого мозку.

За словами вчених, результати нового дослідження вказують на те, що середовище існування, а не соціальність, ймовірно, є ключовим фактором добору, який сприяє збільшенню розміру мозку у головоногих молюсків.

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