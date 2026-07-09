Молодий пінгвін обожнює лопати дзьобом мильні бульбашки: чому йому це так подобається

Молодий африканський пінгвін із Нью-Йоркського акваріуму підкорює серця людей по всьому світу — Волтеру дуже подобається лопати мильні бульбашки.

Волтер, молодий африканський пінгвін із Нью-Йоркського акваріуму, підкорює серця, лопаючи мильні бульбашки. Про незвичайне захоплення пінгвіна в соціальних мережах повідомили співробітники акваріуму — за їхніми словами, Волтер проявив підвищений інтерес до одного з численних запропонованих розваг: лопання мильних бульбашок дзьобом, пише Popular Science.

За словами співробітників акваріуму, африканські пінгвіни досліджують світ своїми дзьобами, тому Волтер покусує мильні бульбашки, щоб дізнатися про них більше. Зазначимо, що різноманітні розваги дають тваринам, які перебувають під опікою людей, можливість для творчої фізичної активності, розумової стимуляції та вибору того, як вони проводять свій час. Вони можуть включати в себе все, що завгодно: від знайомства з новим предметом, про який вони мають дізнатися, до ховання їжі та розвитку їхніх природних навичок пошуку їжі.

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Відомо, що Волтер з’явився на світ 4 грудня 2025 року, ставши 19-м африканським пінгвіном (Spheniscus demersus), що вилупився в Нью-Йоркському акваріумі. Цей вид вважається ендемічним для узбережжя Намібії та Південної Африки і перебуває під загрозою зникнення через нестачу риби, антропогенний вплив і забруднення, а також низку інших чинників. Прогнозоване скорочення чисельності популяції становить понад 80 %, і ознак уповільнення цього процесу немає.

Співробітники акваріуму зазначають, що своєю любов’ю до мильних бульбашок Волтер допомагає у зусиллях щодо збереження виду. Нью-Йоркський акваріум бере участь у програмі SAFE для африканських пінгвінів, в рамках якої понад 50 зоопарків прагнуть врятувати африканських пінгвінів від вимирання.

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