Бджоли розрізняють смаки — цю реакцію вперше зняли на відео: люблять солодке і кривляться від гіркого

Нове дослідження показує, що бджоли більше схожі на ссавців, ніж вважалося раніше — вони висовують язики, коли їдять солодке, і з огидою хитають головою, коли куштують гірке.

Дослідники провели низку експериментів і виявили цікаве: бджоли висовують язики й облизують губи, коли куштують солодке, але хитають головою й намагаються витерти рот, коли куштують гірке або солоне. Це перший у історії випадок, коли вчені спостерігали реакцію комахи на їжу, яка їй подобається або не подобається, пише Daily Mail.

За словами співавтора дослідження, професора Ендрю Баррона з Університету Маккуорі, результати їхньої спільної роботи з колегами можуть свідчити про те, що внутрішнє життя бджіл, ймовірно, набагато більше схоже на життя ссавців, ніж вважалося раніше.

Відомо, що ссавці кривляться, коли куштують те, що їм не подобається. Вчені часто розглядають таку поведінку як доказ того, що в їхньому внутрішньому житті є щось більше, ніж просто прагнення знайти та з’їсти їжу. Тепер вчені виявили докази того, що в житті бджіл, ймовірно, відбувається щось подібне.

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За словами професора Баррона, завжди існувала суперечність між уявленням про комах як про тварин або як про якісь міні-роботи. Результати нового дослідження вважаються ще одним кроком до того, щоб довести, що бджоли мають внутрішнє життя.

Вчені з'ясували, що бджоли висовують язик і "облизують губи" після того, як скуштують солодке Фото: Cwyn Solvi

Під час експерименту вчені годували бджіл водою, що містила певну концентрацію цукру, солі або хініну — хімічної речовини з гірким смаком. Після того, як бджоли зробили ковток солодкого, вони неодноразово висували свої глоси — язикоподібні структури, що використовуються для всмоктування рідини. Цікаво, що чим солодшою була вода, тим частіше бджоли висували свої глоси після пиття, тоді як сіль і хінін змушували їх хитати головою.

Бджоли також висували язики, коли пили прісну або солону воду, якщо їх утримували в спекотному середовищі без води. За словами авторів дослідження, це вказує на те, що така поведінка комах не є просто реакцією на наявність цукру і може бути ознакою того, що бджола дійсно насолоджується напоєм.

Команда також використовувала фармакологічні методи для подальшого вивчення цих механізмів. Результати показали, що поведінка, пов’язана з висуненням язика, не була пов’язана з системами мотивації до їжі, що регулюються дофаміном. Водночас вона, ймовірно, підсилювалася нейронним ендоканабіноїдним шляхом, пов’язаним з емоційною, або афективною, оцінкою у ссавців. Це відкриття вважається надзвичайно важливим для науки.

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