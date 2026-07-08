Пчелы различают вкусы — реакцию впервые засняли на видео: любят сладкое и кривятся от горького

Новое исследование показывает, что пчелы похожи на млекопитающих больше, чем считалось ранее — высовывают языки, когда едят сладкое, и с отвращением качают головой на горькое.

Исследователи провели ряд экспериментов и обнаружили нечто любопытное: пчелы высовывают языки и облизывают губы, когда пробуют сладкое угощение, но качают головой и пытаются вытереть рот, когда пробуют горькое или соленое. Это первый в истории случай, когда ученые наблюдали реакцию насекомого на пищу, которая ему нравится или не нравится, пишет Daily Mail.

По словам соавтора исследования, профессора Эндрю Баррона из Университета Маккуори, результаты их с коллегами работы может означать, что внутренняя жизнь пчел, вероятно, гораздо больше похожа на жизнь млекопитающих, чем считалось ранее.

Известно, что млекопитающие морщатся, когда пробуют то, что им не нравится. Ученые часто рассматривают такое поведение как доказательство того, что в их внутренней жизни есть нечто большее, чем просто стремление найти и съесть пищу. Теперь ученые обнаружили доказательства того, что в жизни пчел, вероятно, происходит нечто подобное.

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По словам профессора Баррона, всегда существовало противоречие между представлением о насекомых как о животных или как о каких-то мини-роботах. Результаты новой работы считаются еще одним шагом к тому, чтобы показать, что у пчел есть внутренняя жизнь.

Ученые выяснили, что пчелы высовывают язык и "облизывают губы" после того, как попробуют сладкое Фото: Cwyn Solvi

В ходе эксперимента ученые кормили пчел водой, содержащей определенную концентрацию сахара, соли или хинина — химическое вещество с горьким вкусом. После того, как пчелы сделали глоток сладкого, они неоднократно высовывали свои глосса — языкообразные структуры, используемые для всасывания жидкости. Любопытно, что чем слаще была вода, тем чаще пчелы высовывали свои глосса после питья, в то время как соль и хинин заставляли их качать головой.

Пчелы также высовывали языки, когда пили пресную или соленую воду, если их содержали в жаркой среде без воды. По словам авторов исследования, это указывает на то, что такое поведение насекомых не является просто реакцией на присутствие сахара и может быть признаком того, что пчела действительно наслаждается напитком.

Команда также использовала фармакологические методы для дальнейшего изучения этих механизмов. Результаты показали, что поведение, связанное с высовыванием языка, не было связано с системами мотивации к еде, управляемыми дофамином. В то же время, оно, вероятно, усиливалось нейронным эндоканнабиноидным путем, связанным с эмоциональной, или аффективной, оценкой у млекопитающих. Это открытие считается невероятно важным для науки.

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