Даже тюлень выучил английский: животному потребовалось 5 лет, чтобы имитировать речь

В 1971 году в аквариум Новой Англии прибыл тюлень — пять лет спустя он неожиданно заговорил по-английски.

Сеть переполнена роликами с говорящими попугаями, собаками и кошками. Однако, это еще не все — слышали ли вы когда-нибудь о говорящем тюлене? А он есть. В 1976 году бостонский аквариум заявил, что их тюлень Гувер за пять лет научился идеально имитировать человеческую речь, пишет IFLSІcience.

В 1971 году тюлень-сирота был обнаружен местным рыбаком по имени Джордж Суоллоу в Бетал-Пойнт, штат Мэн. Детеныш был обнаружен в возрасте нескольких недель, а потому ему требовался уход — рыбак животное кормил из бутылочки с рук. Однако со временем Гувер стал слишком большим для Джорджа, поэтому рыбаку пришлось отдать тюленя в Бостонский аквариум Новой Англии, где Гувер жил в относительной безвестности.

Відео дня

Спустя 5 лет Гувер неожиданно начал говорить по-английски. По словам исследователей, тюлень мог произносить целый ряд фраз, включая: "привет", "иди сюда", "поторопись", "эй-эй". Еще более удивительным казалось то, что Гувер, похоже, действительно научился имитировать человеческую речь.

Визуализация его звуков показывает, что вокализация Гувера была очень похожа на человеческую, включая те же модуляции, которые мы используем для образования гласных и согласных. По словам ученых, Гувер начал говорить лишь после достижения половой зрелости. Наблюдения также показали, что в период размножения тюлень в основном общался с другими самками тюленей, поэтому было озвучено предположение, что его вокализация имитировала брачные песни самцов тюленей. Но Гувер не только говорил на английском языке, который был "совершенно понятен", он, по-видимому, делал это с "безошибочно узнаваемым акцентом штата Мэн".

Может показаться странным, что Гуверу потребовалось пять лет, чтобы внезапно развить невероятные вокальные способности. По словам специалиста по эволюции языка из Университета Сент-Эндрюс, доктора Текумсе Фитча, задержка во времени напоминает обучение пению у птиц: молодые птицы разучивают песню в гнезде, но сами начинают петь только после достижения зрелости.

Увы, о подражании тюленей известно невероятно мало, а Гувер умер — тюлень дожил до 14 лет, скончавшись от осложнений во время ежегодной линьки. Впрочем, Гувер вовсе не единственный говорящий тюлень в мире. Еще в викторианскую эпоху существовала передвижная выставка "Дженни, говорящей рыбы". Известно, что Дженни вовсе не была ни женщиной, ни рыбой — на самом деле это был самец средиземноморского тюленя-монаха, которого, как считается, научили выполнять трюки и имитировать человеческую речь.

Другие новости науки