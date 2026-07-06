Навіть тюлень вивчив англійську: тварині знадобилося 5 років, щоб імітувати мовлення

У 1971 році до акваріуму Нової Англії прибув тюлень — через п’ять років він несподівано заговорив англійською.

Мережа переповнена відеороликами з папугами, собаками та котами, що розмовляють. Однак це ще не все — чи чули ви коли-небудь про тюленя, що розмовляє? А він є. У 1976 році бостонський акваріум заявив, що їхній тюлень Гувер за п’ять років навчився ідеально імітувати людську мову, пише IFLSІcience.

У 1971 році тюленя-сироту виявив місцевий рибалка на ім’я Джордж Суоллоу в Бетал-Пойнт, штат Мен. Дитинча було знайдено у віці кількох тижнів, а тому потребувало догляду — рибалка годував тварину з пляшечки з рук. Однак з часом Гувер став занадто великим для Джорджа, тому рибалці довелося віддати тюленя до Бостонського акваріуму Нової Англії, де Гувер жив у відносній невідомості.

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Через 5 років Гувер несподівано почав говорити англійською. За словами дослідників, тюлень міг вимовляти цілу низку фраз, зокрема: "привіт", "йди сюди", "поспішай", "ей-ей". Ще більш дивним здавалося те, що Гувер, схоже, справді навчився імітувати людську мову.

Візуалізація його звуків показує, що вокалізація Гувера була дуже схожа на людську, включаючи ті самі модуляції, які ми використовуємо для утворення голосних і приголосних. За словами вчених, Гувер почав говорити лише після досягнення статевої зрілості. Спостереження також показали, що в період розмноження тюлень переважно спілкувався з іншими самками тюленів, тому було висловлено припущення, що його вокалізація імітувала шлюбні пісні самців тюленів. Але Гувер не тільки говорив англійською мовою, яка була "абсолютно зрозумілою", він, мабуть, робив це з "безпомилково впізнаваним акцентом штату Мен".

Може здатися дивним, що Гуверу знадобилося п’ять років, щоб раптово розвинути неймовірні вокальні здібності. За словами фахівця з еволюції мови з Університету Сент-Ендрюс, доктора Текумсе Фітча, така затримка нагадує процес навчання співу у птахів: молоді птахи вивчають пісню в гнізді, але самі починають співати лише після досягнення зрілості.

На жаль, про здатність тюленів до імітації відомо надзвичайно мало, а Гувер помер — тюлень дожив до 14 років, померши від ускладнень під час щорічної линьки. Втім, Гувер — далеко не єдиний тюлень у світі, який вміє говорити. Ще у вікторіанську епоху існувала пересувна виставка "Дженні, риба, що розмовляє". Відомо, що Дженні зовсім не була ані жінкою, ані рибою — насправді це був самець середземноморського тюленя-ченця, якого, як вважається, навчили виконувати трюки та імітувати людську мову.

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