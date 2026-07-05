Оголошено найдивнішого кота у світі: у чарівного Тобі на 10 пальців більше, ніж у інших (фото)

Неймовірний кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота.

Наша планета є домом для неймовірної кількості видів, і серед них є безліч володарів вражаючих світових рекордів. Від неймовірно швидкого розв’язання кубика Рубіка до культової черепахи Джонатана — рекорди відображають різноманіття досягнень людей і тварин. Однак Книга рекордів Гіннеса також відома тим, що відзначає й більш незвичайні досягнення — наприклад, наявність 28 пальців у кота на ім’я Тобі, пише IFLScience.

У віці 10 місяців чарівне кошеня Тобі зі США зрівнялося з рекордсменом Книги рекордів Гіннеса — обидва вони були рекордсменами за кількістю пальців серед усіх котів. Тепер Тобі та Джейк, кіт із Канади, ділять цей титул — останній став рекордсменом у 2002 році. У Тобі 28 пальців, як і у Джейка, хоча, на жаль, Джейк помер у 2024 році.

Відео дня

У Тобі на 10 пальців більше, ніж у інших котів Фото: Guinness World Records

Відомо, що Тобі живе в Мічигані зі своєю господинею та ще однією кішкою на ім’я Конні, у якої також є два зайві пальці на передніх лапах. За словами вчених, збільшена кількість пальців називається полідактилією і спричинена генетичною мутацією.

Як правило, у домашніх котів 18 пальців:

по п’ять на передніх лапах;

по чотири на задніх лапах.

Вчені зазначають, що полідактилія — це аутосомно-домінантна ознака, а тому достатньо, щоб лише один із батьків був носієм мутації, щоб у нащадків з’явилися додаткові пальці. Відомо, що при цьому стані пальці можуть розвиватися на зовнішніх або внутрішніх краях пальців; додаткові пальці також можуть бути парними або поодинокими.

За словами власниці Тобі, Делані Хендерсон, попри те, що у кота на 10 пальців більше, ніж у звичайної домашньої кішки, це ніяк не позначається на його поведінці чи здоров’ї.

До речі, Тоббі — не єдиний чарівний кіт у світі. У 2024 році кіт на ім’я Аудіо став відомим на весь світ після того, як його привезли до притулку в Теннессі. Співробітники притулку виявили, що у Аудіо чотири вуха — це також спричинено генетичним захворюванням.

Інші новини науки