У Тихому океані стрімко зростає "кліматичний Годзілла": наслідки будуть катастрофічними

Експерти зафіксували, що в тропічній частині Тихого океану швидко набирає сили Ель-Ніньйо, і наслідки будуть катастрофічними.

Дослідники офіційно підтвердили, що в тропічній частині Тихого океану розпочалося супер-Ель-Ніньйо — явище настільки потужне, що кліматологи порівняли його з Годзіллою. Спостереження показують, що Ель-Ніньйо неймовірно швидко набирає сили, а наслідки, як очікується, будуть катастрофічними для планети та людей, пише Daily Mail.

Останній прогноз Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) свідчить, що умови Ель-Ніньйо, ймовірно, переростуть у сильне явище в період з липня по вересень цього року. Метеорологічні моделі також показали, що температура поверхні океану демонструє стійке та значне потепління в ключових центральних і східних регіонах Тихого океану.

Відео дня

Очікується, що температура океану в середньому підвищиться на 2 °C, а Ель-Ніньйо, ймовірно, продовжуватиме посилюватися протягом осені в Північній півкулі, впливаючи на багато регіонів земної кулі.

Вчені прогнозують, що цей природний цикл потепління посилить наслідки зміни клімату, які впливають на погоду по всьому світу. Це може призвести до потенційно катастрофічних екстремальних погодних явищ у всьому світі.

Генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло вважає, що нинішнє явище Ель-Ніньйо також збільшить ймовірність посухи та сильних дощів, а також підвищить ризик виникнення хвиль спеки на суші та хвиль спеки в багатьох регіонах світу. Це попередження є особливо тривожним на тлі того, що Європа вже зіткнулася з неймовірною спекою.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — Південне коливання — це природний погодний цикл, який є одним із основних чинників, що визначають щорічні коливання погоди. Кожні два-сім років цикл переходить від фази похолодання Ла-Нінья до фази потепління Ель-Ніньйо. Концентрація теплої води може підвищити середню глобальну температуру та порушити погодні умови у глобальному масштабі.

У червні 2026 року вчені підтвердили, що температура поверхні моря в Тихому океані перевищила порогове значення для офіційного початку явища Ель-Ніньйо. Однак експерти тепер прогнозують, що з часом це погодне явище буде лише посилюватися. Як правило, Ель-Ніньйо досягає свого піку в листопаді та лютому, чинячи найсильніший вплив на глобальну температуру через рік після свого початку.

Вчені зазначають, що конкретні наслідки, спричинені Ель-Ніньйо, можуть бути різними, проте в більшості випадків це кліматичне явище призводить до підвищення глобальних температур та екстремальних погодних явищ у всьому світі.

Інші новини науки