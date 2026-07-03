Призупинити старіння реально: дивним "водяним ведмедям" це вдалося, і тепер ми знаємо, як це зробити

Дослідження показали, що тихоходки чудово справляються із уповільненням старіння — ми нарешті дізнаємося, як їм це вдається.

Тихоходки, також відомі як "водяні ведмеді" або "моховисті поросята", мабуть, є наймилішими мікроскопічними істотами на планеті та за її межами. Тихоходки вже відомі своєю неймовірною жагою до життя — їх відправляли в космос, опромінювали, піддавали дії екстремально високих і низьких температур. І все ж "водяним ведмедям" вдалося вижити, пише Science Focus.

Цих мініатюрних істот раніше вже відправляли на Міжнародну космічну станцію. Більше того, вчені навіть запускали тихоходок у вакуум космосу. Залишені на кілька днів без повітря, води та захисту від інтенсивного сонячного випромінювання, тихоходки, на диво, чудово почувалися. І тепер вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, що робить цих маленьких тварин такими невразливими.

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Дослідження показують, що ситуація стає критичною, коли тихоходки впадають у екстремальну форму сплячки — криптобіоз, під час якої вони висихають і призупиняють свій метаболізм. Однак, коли умови поліпшуються і з’являється вода, тихоходки відновлюють водний баланс і продовжують свою діяльність, ніби нічого й не сталося.

Протягом багатьох років вчені намагалися розгадати таємницю тихоходок, і останнім часом багато частин цієї головоломки нарешті стають на свої місця. Наприклад, тепер відомо, що білок, відомий як "Dsup", приєднується до їхньої ДНК і захищає її від радіації, немов молекулярний бронекостюм.

В іншому дослідженні вчені зі Штутгартського університету виявили докази, що підтверджують так звану гіпотезу "Сплячої красуні". Ідея полягає в тому, що в стані спокою тихоходки можуть не тільки призупиняти свій метаболізм, а й свої біологічні годинники.

Результати показали, що в стані неспання тихоходки, яких періодично заморожували, жили удвічі довше, ніж контрольна група, яка не засинала. Цікаво, що в природному середовищі існування тихоходки можуть бути активними лише кілька місяців, проте вони здатні подовжувати своє життя на багато десятиліть, засинаючи в несприятливі періоди.

Дослідження 2024 року, присвячене нещодавно виявленому виду тихоходок Hypsibius henanensis, додало ще один фрагмент до загальної картини. Вчені виявили, що у цього виду є ген, який виробляє пігменти, відомі як беталаїни, що допомагають нейтралізувати шкідливий вплив ультрафіолетового випромінювання.

Вченим також вдалося дізнатися більше про білок, який прискорює відновлення ДНК тихоходок. Наступним кроком стане з’ясування того, чи захищають ці білки будь-який із 1300 відомих видів тихоходок.

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