Джмелі пройшли класичний тест на інтелект: раніше його проводили лише для людей та деяких тварин

У джмелів було виявлено вражаючу здатність, яка, як вважали вчені, притаманна лише людям і тваринам із великим мозком. У новому дослідженні комахи блискуче впоралися з незнайомим завданням, незважаючи на те, що їх ніхто цьому не навчав.

Результати експерименту ставлять під сумнів твердження про те, що спонтанне вирішення проблем притаманне лише людям та іншим хребетним, які мають великий мозок. Дослідники з Університету Оулу, Гельсінського університету та Університету Турку у Фінляндії виявили подібні здібності у джмелів, пише Science Daily.

Під час експерименту джмелі (Bombus terrestris) впоралися із завданням, з яким раніше ніколи не стикалися. На початку тесту джмелям показали, що в штучній синій квітці знаходяться ласощі. Далі цю квітку перемістили на верхню кришку скляної коробки, зробивши її недоступною для джмелів.

Щоб дістатися до ласощів, джмелям довелося придумати абсолютно нове рішення проблеми. У підсумку комахи закотили невелику кульку під квітку, щоб залізти на неї й дістати свою нагороду. Вчені підкреслюють, що такої послідовності дій джмелів ніколи не навчали.

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"По суті, це версія класичної задачі "коробка і банан" для комах. Тварина має зрозуміти, що об’єкт можна перемістити та використати як інструмент для досягнення мети, недосяжної іншим способом. Особливо примітним у цьому результаті є те, що подібне спонтанне вирішення проблем тепер демонструється на комасі", — каже провідний автор Оллі Лукола, доцент Університету Оулу.

Дослідники також провели кілька контрольних експериментів, щоб виключити альтернативні пояснення, зокрема випадковий успіх та просте візуальне керівництво.

Нові результати доповнюють дедалі більше доказів того, що бджоли мають складні когнітивні здібності, незважаючи на свої крихітні мізки. Попередні дослідження показали, що бджоли можуть соціально навчатися користуватися інструментами, розв’язувати завдання, схожі на головоломки, співпрацювати одна з одною та адаптувати свою поведінку до мінливих ситуацій.

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