Шмели прошли классический тест на интеллект: он давался только людям и некоторым животным

У шмелей была обнаружена впечатляющая способность, которая как полагали ученые, присуща только людям и животным с большим мозгом. В новом исследовании насекомые блестяще справились с незнакомой задачей, несмотря на то, что их никто этому не учил.

Результаты эксперимента ставят под сомнение утверждение о том, что спонтанное решение проблем присущ только людям и другим позвоночным, которые обладают большим мозгом. Исследователи из Университета Оулу, Хельсинкского университета и Университета Турку в Финляндии обнаружили сопоставимые способности у шмелей, пишет Science Daily.

В ходе эксперимента шмели (Bombus terrestris) справились с задачей, с которой они ранее никогда не сталкивались. Вначале теста пчелам показали, что в искусственном синем цветке находится лакомство. Далее этот цветок переместили на верхнюю крышку стеклянной коробки, сделав его недоступным для шмелей.

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Для того, чтобы добраться до лакомства, шмелям пришлось придумать совершенно новое решение проблемы. В итоге, насекомые закатили небольшой шарик под цветок, чтобы залезть на него и достать свою награду. Ученые подчеркивают, что такой последовательности действий шмелей никогда не обучали.

“По сути, это версия классической задачи “коробка и банан” для насекомых. Животное должно понять, что объект можно переместить и использовать в качестве инструмента для достижения недоступной иным способом цели. Что особенно примечательно в результате, так это то, что подобное спонтанное решение проблем теперь демонстрируется на насекомом”, - говорит ведущий автор Олли Лукола, доцент Университета Оулу.

Исследователи также провели несколько контрольных экспериментов, чтобы исключить альтернативные объяснения, включая случайный успех и простое визуальное руководство.

Новые результаты дополняют растущие доказательства того, что пчелы обладают сложными когнитивными способностями, несмотря на свои крошечные мозги. Предыдущие исследования показали, что пчелы могут социально обучаться использованию инструментов, решать задачи, похожие на головоломки, сотрудничать друг с другом и адаптировать свое поведение к меняющимся ситуациям.

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