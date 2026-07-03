Приостановить старение реально: странным "водяным медведям" это удалось, и теперь мы знаем как

Исследования показали, что тихоходки отлично справляются с тем, чтобы приостановиться старение — мы наконец-то узнаем, как им это удается.

Тихоходки, также известные как "водяные медведи" или "мшистые поросята", пожалуй, являются самыми милыми микроскопическими существа на планете, и за ее пределами. Тихоходки уже известны своей невероятной жаждой к жизни — их отправляли в космос, облучали, подвергали экстремально высоким и низким температурам. И все же, "водяным медведям" удалось выжить, пишет Science Focus.

Этих миниатюрных существ ранее уже отправляли на Международную космическую станцию. Более того, ученые даже запускали тихоходок в вакуум космоса. Оставленные на несколько дней без воздуха, воды и защиты от интенсивного солнечного излучения, тихоходки, удивительно, прекрасно себя чувствовали. И теперь ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, что делает этих маленьких животных такими неуязвимыми.

Відео дня

Исследования показывают, что ситуация становится критической, когда тихоходки впадают в экстремальную форму спячки, криптобиоз, при которой они высыхают и приостанавливают свой метаболизм. Однако, когда условия улучшаются и появляется вода, тихоходки восстанавливают водный баланс и продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало.

Годами ученые пытались разгадать тайну тихоходок и в последние годы многие части этой головоломки наконец становятся на свои места. Например, теперь известно, что белок, известный как "Dsup", прикрепляется к их ДНК и защищает ее от радиации, подобно молекулярному бронекостюму.

В другом исследовании ученые из Штутгартского университета обнаружили доказательства, подтверждающие так называемую гипотезу "Спящей красавицы". Идея заключается в том, что в состоянии покоя тихоходки могут не только приостанавливать свой метаболизм, но и свои биологические часы.

Результаты показали, что в состоянии бодрствования тихоходки, которых периодически замораживали, жили в два раза дольше, чем контрольная группа, которая не засыпала. Любопытно, что в естественной среде обитания тихоходки могут быть активны всего несколько месяцев, однако они способны растягивать свою жизнь на многие десятилетия, засыпая в неблагоприятные периоды.

Исследование 2024 года, посвященное недавно обнаруженному виду тихоходок Hypsibius henanensis, предоставило еще один фрагмент головоломки. Ученые обнаружили, что у этого вида ген, производящий пигменты, известные как беталаины, помогающие нейтрализовать вредное воздействие ультрафиолетового излучения.

Ученым также удалось узнать больше о белке, ускоряющем восстановление ДНК тихоходок. Следующим шагом станет выяснение того, защищают ли эти белки какой-либо из 1300 известных видов тихоходок.

Другие новости науки