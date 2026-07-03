В глубинах океана скрывается "вампир из ада": чудовище не так страшно, как кажется

Название и внешний вид этого вида часто вызывает ассоциации с ужасами, однако ученые предупреждают, что вампирский кальмар вовсе не так страшен, как кажется.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них устрашают. Например, в самых темных глубинах океана обитает вампирский кальмар — его внешний вид и название навевают ассоциации с ужасами — в результате, легко предположить, что это морское существо — чудовище, пишет Earth.com.

Латинское научное название вида Vampyroteuthis infernalis буквально переводится как "вампирский кальмар из ада", но исследователи отмечают, что оно утрировано. На самом деле, это крошечное существо медленно дрейфует в воде, поедая кусочки разлагающихся листьев.

По словам ученых, вампирский кальмар — единственное в своем роде существо, которое на самом деле не является кальмаром. Внешне представители этого вида выглядят довольно устрашающе, но сами глубоководные детритофаги безобидны. Желатинообразное тело вампирского кальмара состоит из двух основных частей: мантии и плаща, каждая из которых обладает своими впечатляющими особенностями.

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Наблюдения показывают, что цвет мантии и плаща варьируется в зависимости от освещения: порой они выглядят угольно-черными, а иногда — более ржаво-красными. Его среда обитания находится в океанической зоне, где практически отсутствует свет, поэтому цвет не имеет большого значения для кальмара. В отличие от своих головоногих родственников, кальмар-вампир не может менять свой цвет или текстуру. Еще одна особенность вида — глаза — исследования показывают, что у вампирского кальмара самые большие глаза по отношению к размеру тела. В дополнение к глазам, по обеим сторонам мантии расположены два плавника, которые немного похожи на уши — именно они являются основным средством передвижения кальмара.

У кальмаров-вампиров восемь щупалец, как у осьминога, но у них также есть перепонка, соединяющая щупальца вместе, подобно лягушачьим лапкам. Этот "плащ" похож на плащ вампира, что и дало кальмару его название. В дополнение к восьми щупальцам, у вампирского кальмара есть еще один набор конечностей: из двух карманов внутри плаща разворачиваются две длинные нити, помогающие им чувствовать внешний мир.

Известно, что вампирские кальмары могут достигать всего около 30 сантиметров в длину и впервые были замечены во время глубоководной экспедиции Карла Чуна в Вальдивию в 1898-1899 годах. В то время этот необычный кальмар был представлен миру как доказательство существования морской жизни на глубине более 550 метров.

Годами ученые также пытались понять, чем именно является вампирский кальмар — кальмаром или осьминогом. Сегодня ученые считают, что вид на самом деле не является ни кальмаром, ни осьминогом. Наиболее вероятной гипотезой сегодня является то, что вампировый кальмар — древний родственник своих современных собратьев, который является единственным представителем отряда Vampyromorphida.

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