На 400-летней картине изображено то, о чем наука узнала лишь 2 года назад: что заметили на рисунке

Картина, написанная 400 лет назад, запечатлела момент, как летучие мыши поедают птиц — любопытно, что наука обнаружила такое поведение лишь совсем недавно.

Картина под названием "Воздух" фламандского мастера Яна Брейгеля Старшего была написана более 400 лет назад. Все это время она скрывала тайну о летучих мышах и их ночном поведении — любопытно, что наука открыла его только в 2025 году, пишет Science Alert.

На картине мастера изображены десятки видов летучих мышей и птиц, но среди всего этого зверинца есть узнаваемая ночная летучая мышь (рода Nyctalus), держащая птицу во рту. Любопытно, что это поведение летучих мышей было обнаружено учеными только в 2025 году: исследователи подтвердили, что большие ночные летучие мыши (Nyctalus lasiopterus) действительно поедают мигрирующих воробьеобразных птиц, находясь в воздухе.

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Отметим, что это открытие стало возможным благодаря использованию передовых 3D-биорегистрационных меток и целого ряда акустических, высотных и транспортных средств для мониторинга.

Картина Яна Брейгеля Старшего, на которой изображены три летучие мыши Фото: PNAS

Теперь ученые из Испании утверждают, что еще в 1611 году Ян Брейгель Старший, вероятно, продемонстрировал такое же поведение на холсте. Исследователи отмечают, что Брейгелем и его учениками было создано несколько версий картины "Воздух".

Однако само изображение этого теперь уже хорошо известного явления хищничества за столетия до появления современных биомониторинга или ультразвуковых детекторов представляет собой примечательный факт.

Несмотря на склонность больших птиц к поеданию птиц была подтверждена лишь в прошлом году, доказательства накапливались в течение нескольких десятилетий, включая обнаружение перьев малиновки и синицы в помете летучих мышей вида N. Lasiopterus.

Картина Яна Брейгеля Старшего, на которой изображены три летучие мыши Фото: PNAS

Воробьеобразные — крупнейший отряд птиц, и летучие мыши хватают их во время ночных миграционных перелетов, откусывая им крылья и пережевывая добычу до 20 минут. Отметим, что во время всей этой трапезы они остаются в воздухе. Науке также известны лишь три вида летучих мышей, которые питаются птицами, но лишь N. Iasiopterus, как известно, делает это в полете.

Возникает вопрос, откуда Брейгель знал об этом поведении, совершаемом на большой высоте глубокой ночью. Ученые не знают наверняка, но подозревают, что художник мог наблюдать редкий случай этого явления днем или слышал о нем от кого-то другого. Кроме того, наличие птичьих перьев в помете летучих мышей вполне могло быть замечено еще в 17 веке.

Ученые также изучили картину и пришли к выводу, что размер форма и цвет, использованные в картине, указывают на принадлежность летучей мыши к роду Nyctalus, хотя определить птицу, которую она держит в пасти, сложнее — очевидно, это воробьеобразная птица.

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