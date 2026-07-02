На 400-річній картині зображено те, про що наука дізналася лише 2 роки тому: що помітили на малюнку

Картина, написана 400 років тому, зафіксувала момент, коли кажани поїдають птахів — цікаво, що наука виявила таку поведінку лише зовсім недавно.

Картина під назвою "Повітря" фламандського майстра Яна Брейгеля Старшого була написана понад 400 років тому. Весь цей час вона приховувала таємницю про кажанів та їхню нічну поведінку — цікаво, що наука розкрила її лише у 2025 році, пише Science Alert.

На картині майстра зображено десятки видів кажанів і птахів, але серед усього цього звіринця є впізнаваний нічний кажан (роду Nyctalus), який тримає птаха в роті. Цікаво, що таку поведінку кажанів вчені виявили лише у 2025 році: дослідники підтвердили, що великі нічні кажани (Nyctalus lasiopterus) дійсно поїдають мігруючих горобцеподібних птахів, перебуваючи в повітрі.

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Зазначимо, що це відкриття стало можливим завдяки використанню передових 3D-біореєстраційних міток та цілого ряду акустичних, висотних і транспортних засобів для моніторингу.

Картина Яна Брейгеля Старшого, на якій зображено трьох кажанів Фото: PNAS

Тепер вчені з Іспанії стверджують, що ще в 1611 році Ян Брейгель Старший, ймовірно, зобразив таку саму поведінку на полотні. Дослідники зазначають, що Брейгелем та його учнями було створено кілька версій картини "Повітря".

Однак саме зображення цього, тепер уже добре відомого, явища хижацтва, зроблене за століття до появи сучасних засобів біомоніторингу чи ультразвукових детекторів, є примітним фактом.

Хоча схильність великих птахів до поїдання інших птахів була підтверджена лише минулого року, докази накопичувалися протягом кількох десятиліть, зокрема було виявлено пір’я малинівки та синиці у посліді кажанів виду N. Lasiopterus.

Картина Яна Брейгеля Старшого, на якій зображено трьох кажанів Фото: PNAS

Горобцеподібні — найбільший ряд птахів, і кажани ловлять їх під час нічних міграційних перельотів, відкушуючи їм крила та пережовуючи здобич до 20 хвилин. Зазначимо, що під час усієї цієї трапези вони залишаються в повітрі. Науці також відомі лише три види кажанів, які харчуються птахами, але лише N. Iasiopterus, як відомо, робить це в польоті.

Виникає питання, звідки Брейгель знав про це явище, що відбувається на великій висоті пізно вночі. Вчені не знають напевно, але припускають, що художник міг спостерігати рідкісний випадок цього явища вдень або чув про нього від когось іншого. Крім того, наявність пташиного пір’я в посліді кажанів цілком могла бути помічена ще в 17 столітті.

Вчені також дослідили картину й дійшли висновку, що розмір, форма та колір, використані на картині, вказують на те, що кажан належить до роду Nyctalus, хоча визначити птаха, якого він тримає в дзьобі, складніше — очевидно, це птах з родини горобцевих.

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