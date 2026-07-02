Найвідоміший у світі тюлень повертається до Австралії й нападає на дорожні конуси: навіщо йому це

Дослідники назвали наукову причину того, чому тюлень на ім’я Ніл постійно повертається до Австралії та руйнує дорожні конуси.

Ніл — 5,5-річний південний морський слон (Mirounga leonina), відомий у всьому світі. Щороку самець повертається на пляжі Хобарта, столиці Австралії, щоб скинути свою шерсть. Цього року тіло Ніла стало як ніколи великим, а його популярність у соціальних мережах значно зросла, пише Science Alert.

У юному віці зріст Ніла не перевищував висоту дорожнього конуса, проте тепер він спокійно може знищити один із них і робить це регулярно. За оцінками експертів Департаменту природних ресурсів та навколишнього середовища Тасманії, вага морського слона на даний час становить близько 1000 кілограмів. І все ж така маса не завадила Нілу відвідувати улюблені місця.

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За словами вчених, як для морського слона таких розмірів, Ніл пересувається містом з неймовірною швидкістю — його поведінка зробила його популярним не лише серед місцевих жителів, а й серед інтернет-користувачів. Зазначимо, що у Ніла вже 1,4 мільйона підписників у TikTok.

Протягом усіх тих років, коли Ніл повертався на пляжі Хобарта, його вже ловили сплячим посеред дороги, лежачим у дворах, продираючимся між парканами та позашляховиками й врізаючись у двері. Практично будь-яка перешкода для його цікавості, здається, руйнується під його величезною вагою та наполегливістю.

За словами вчених, морський слон руйнує все на своєму шляху не для того, щоб завдавати незручностей. Насправді існує вагоме наукове пояснення такої поведінки — справа в тому, що Ніл линяє, а тому любить тертися об поверхні.

Відомо, що морський слон має слабкість до дорожніх конусів, які інколи розставляють навколо нього, коли він дрімає в громадських місцях, і він не рухається з місця. Коли він втомлюється, він, як відомо, кладе голову на яскраві конуси або ховає їх під плавники.

На жаль, останніми роками Ніл став напрочуд сміливим у період линьки, і це створює дедалі більше проблем. Зачаровані його витівками в інтернеті, сотні шанувальників тепер з’їжджаються, щоб побачити Ніла наживо. Але в міру зростання тюленя експерти припускають, що він може стати більш агресивним і територіальним. Як наслідок, вчені закликають дотримуватися правил безпеки, щоб не постраждати під час взаємодії з твариною — триматися на відстані близько 20 метрів.

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