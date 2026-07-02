В Атлантичному океані виявили об"єкт довжиною 8000 км: ще 15 років тому його тут не було

На нових супутникових знімках виявлено раніше невідому структуру, що простягається на тисячі кілометрів в Атлантичному океані.

Команда з Океанографічного інституту Харбор-Бранч при Флоридському Атлантичному університеті витратила чотири десятиліття на аналіз супутникових даних, польових спостережень та хімічних досліджень. Це дозволило зрозуміти, як масове цвітіння, вперше виявлене у 2011 році, перетворилося на майже щорічне явище, пише AS.com.

Те, що колись в основному обмежувалося Саргасовим морем, зрештою перетворилося на Великий Атлантичний пояс саргасових водоростей. У травні вчені виявили 37,5 мільйонів тонн цих бурих водоростей, що дрейфують між західним узбережжям Африки та Мексиканською затокою. Результати нового дослідження також показали, що протягом останніх 40 років бурі водорості розвивалися на різних рівнях, причому багато поживних речовин, що забезпечували їхній ранній ріст, надходили з річки Амазонки.

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Зазначимо, що саргасум — це рід бурих макроводоростей, які вільно дрейфують в океані. У відкритому морі він слугує середовищем існування для безлічі видів. Однак уздовж берегової лінії він стає серйозною екологічною, економічною та навіть медичною проблемою. Більше того, водорості також впливають на туризм, оскільки саргасум на узбережжі виділяє сильний запах і навіть сірководень — токсичний газ, що утворюється під час розкладання органічних речовин.

За словами головного автора дослідження, професора Брайана Лапойнта, у спільній з колегами роботі було розглянуто історію саргасових водоростей — як вони ростуть, що сприяє цьому зростанню та чому сьогодні спостерігається таке різке збільшення біомаси в Північній Атлантиці. Дані також вказують на те, що саргасові водорості, які походять із Мексиканської затоки, можуть сприяти підтримці популяцій у Саргасовому морі.

Вчені стверджують, що поширення саргасових водоростей — це не просто екологічна дивина. Насправді цей процес має реальний вплив на прибережні спільноти. Масове цвітіння може засмічувати пляжі, впливати на рибальство та туризм, а також становити небезпеку для здоров’я. Розуміння причин такого інтенсивного зростання саргасових водоростей має вирішальне значення для управління цими наслідками.

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