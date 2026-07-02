В Атлантическом океане обнаружили нечто длиной 8000 км: еще 15 лет назад его тут не было

Новые спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную структуру, простирающуюся на тысячи километров в Атлантическом океане.

Команда из Океанографического института Харбор-Бранч при Флоридском Атлантическом университете потратила четыре десятилетия, чтобы проанализировать спутниковые данные, полевые наблюдения и химические исследования. Это позволило понять, как массовое цветение, впервые обнаруженное в 2011 году, превратилось в почти ежегодное явление, пишет AS.com.

То, что когда-то в основном ограничивалось Саргассовым морем, в конце концов превратилось в Большой Атлантический пояс саргассовых водорослей. В мае ученые обнаружили 37,5 миллионов тонн этих бурых водорослей, дрейфующих между западным побережьем Африки и Мексиканским заливом. Результаты нового исследования также показали, что в течение последних 40 лет бурые водоросли развивались на разных уровнях, причем многие питательные вещества, подпитывающие их ранний рост, поступали из реки Амазонки.

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Отметим, что саргассум — род бурых макроводорослей, которые свободно дрейфуют по океану. В открытом море он служит средой обитания для множества видов. Однако вдоль береговых линий он становится серьезной экологической, экономической и даже медицинской проблемой. Более того, водоросли также влияют на туризм, поскольку саргассум на побережье выделяет сильный запах и даже сероводород — токсичный газ, связанный с разложением органических веществ.

По словам ведущего автора исследования, профессора Брайана Лапойнта, их с коллегами работа рассмотрела историю саргассовых водорослей — как они растут, что подпитывает этот рост и почему сегодня наблюдается такое резкое увеличение биомассы в Северной Атлантике. Данные также указывают на то, что саргассовые водоросли, происходящие из Мексиканского залива, могут способствовать поддержанию популяций в Саргассовом море.

Ученые утверждают, что распространение саргассовых водорослей — не просто экологическая диковинка. На самом деле, этот процесс оказывает реальное воздействие на прибрежные сообщества. Массовое цветение может засорять пляжи, влиять на рыболовство и туризм, а также представлять опасность для здоровья. Понимание причин такого сильного роста саргассовых водорослей имеет решающее значение для управления этими последствиями.

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