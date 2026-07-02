Найден способ защитить самых молчаливых китов в мире: гиганты не издают звуков

В новом исследовании ученые обнаружили, что волоконно-оптические кабели могут помочь защитить китов, которые никогда не издают звуков.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и морских гигантов — китов. До сих пор обнаружение кита по звуку означало ожидание его сигнала, а кит, плавающий бесшумно, не оставлял шансов для его обнаружения. Однако теперь ученые обнаружили новый способ обнаружения морских гигантов, даже если они не издают ни единого звука, пишет Earth.com.

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) нашли способ обнаружить бесшумного кита, не издающего ни звука, считывая слабую волну давления, создаваемую его плавающим телом, которое движется в воде над подводным волоконно-оптическим кабелем. Синий кит в Арктике оставался отслеживаемым после того, как он затих и уплыл на большую глубину.

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Волоконно-оптический кабель проложен вдоль морского дна у берегов Шпицбергена, норвежского архипелага в Арктике, и ранее никогда не использовался для изучения окружающей среды. На самом деле, кабель использовался для передачи обычного интернет-трафика и телефонной связи.

Однако теперь, в новом исследовании, ученые одна и та же стеклянная нить может действовать как длинный ряд подводных микрофонов. Работу выполняет один прибор: устройство посылает лазерные импульсы по волокну и считывает, как мерцает возвращающийся свет, когда стекло растягивается и сжимается на волосок под воздействием проходящих вибраций. Таким образом, эта технология превращает один кабель в тысячи точек прослушивания вдоль морского дна.

В исследовании 2020 года ученые обнаружили, что кабели могут улавливать звуки китов, а также звуки кораблей, штормов и отдаленных землетрясений. Однако уловить бесшумного кита — более сложная задача. В новом исследовании ученые обнаружили, что система считывает сигнал в гораздо более низком диапазоне — медленные волны давления, которые тело создает в воде.

По словам старшего автора исследования, руководителя Центра геофизического прогнозирования NTNU Мартина Ландре, плывущий кит толкает воду и перемешивает мягкий осадок вокруг себя. Команда считывает слабый след, достигающий кабеля, как признак этого движения, даже когда животное молчит. Отметим, что этот сигнал невероятно слабый, однако он все же достигает корабля.

Во время наблюдения ученые наткнулись на синего кита, который пел у поверхности воды, в пределах досягаемости кабеля. Далее гигант затих и направился в более глубокую воду. Сначала крики кита осветили звуковые данные, так же, как команда годами замечала поющих китов. Затем крики прекратились, и обычная система прослушивания потеряла бы животное.

Ученые обратились к более низкому, медленному сигналу. Кит все еще был там, слабый след скользил по данным по мере его погружения на глубину. Обработав это с помощью уравнения Рэлея, ученые превратили этот след в путь, по которому можно было следовать.

Отметим, никто раньше не отслеживал кита таким образом — по перемещению воды, а не по издаваемым звукам. Ученые считают, что новая технология также позволит решить проблему отслеживания китов.

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