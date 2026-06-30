Могла бы удержать кита: где скрыта самая большая паутина в мире

В Северной пещере обнаружена самая большая в мире паутина — она достаточно большая, чтобы поймать кита.

Во влажной пещере под албанско-греческой границей ученые обнаружили паутину — технически, она настолько велика, чтобы поймать кита. Площадь этой огромной паутины составляет 106 квадратных метров — для сравнения, это почти вдвое меньше теннисного корта. Ученые считают, что эта тонкая структура, вероятно, является самой большой паутиной такого рода из когда-либо обнаруженных людьми, пишет IFLScience.

Открытие было сделано в Северной пещере — извилистая пещера, которая соединяется с внешним миром на севере Греции, однако также имеет глубокие участки под южной Албанией. Вместе с двумя близлежащими пещерами она образует подземный лабиринт огромных камер и извилистых туннелей, высеченных в тонкой полосе известняка.

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Можно было бы предположить, что эта гигантская паутина была создана не менее гигантским пауком, но, к счастью для арахнофобов, это работа не одного существа. Исследователи изучили плотность паукообразных в колонии и оценили ее численность примерно в 111 000 пауков. Более того, считается, что паутина была создана даже не одним видом.

Команда взяла из паутины генетические образцы и обнаружила, что в ней обитало около 69 000 домашних пауков и более 42 000 пауков вида Prinerigone vagan. Ученые также отмечают, что это открытие представляет собой первый задокументированный случай образования колониальной паутины у этих видов, которые обычно не взаимодействуют на поверхности.

Северная пещера представляет собой странную, богатую серой среду, которая создала своеобразную экосистему, поддерживаемую хемоавтотрофией. Большинство экосистем зависят от фотосинтеза, при котором растения и водоросли используют солнечный свет для получения энергии, тем самым запуская пищевую цепь. Однако в Северной пещере основой являются микроорганизмы, использующие химические реакции для превращения неорганических веществ, таких как соединения серы, в энергию.

К слову, тысячи пауков являются архитекторами и строителями паутины в Северной пещере, но другие виды пауков способны создавать гигантские паутины самостоятельно. Самым впечатляющим примером является древесный паук Дарвина — он обитает в лесах Мадагаскара и способен формировать паутину в форме шара, занимающего площадь от 900 до 28 000 квадратных сантиметров. В длину паутина может достигать до 35 метров.

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