Акулы вернулись на один из самых оживленных пляжей в мире: отдыхающие в опасности

Ежегодная миграция больших белых акул обычно длится с июня по сентябрь, но в этом году она достигла пика немного раньше.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) выпустил предупреждение о возвращении акул в прибрежные воды. В сообщении говорится о возвращении 13 видов акул на один из самых оживленных пляжей Америки и мира, пишет Daily Mail.

Как правило, миграция акул длится с июня по сентябрь, по мере потепления океана. Однако пик наблюдений часто приходится на 4 июля, когда акулы и их добыча, в том числе сельдь, приближаются к берегу. В этом году пик, вероятно, достигнут немного раньше — статистика свидетельствует о том, что в этом году уже было зафиксировано несколько случаев наблюдения акул.

По словам Мартина Гэри, директора Департамента охраны окружающей среды по морским ресурсам, случаи взаимодействия человека и акулы в этом регионе редки, но исследователи призывают отдыхающих на пляже и любителей водных видов спорта соблюдать безопасности при встрече с акулами, чтобы снизить риск и обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка этим летом.

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Исследователи призывают отдыхающих на пляже избегать мест обитания тюленей, стай рыб или ныряющих морских птиц, а также держаться подальше от мутной воды и избегать купания на рассвете, в сумерках или ночью. Пловцам, серферам и любителям гребли также рекомендуется держаться группами, оставаться ближе к берегу и всегда следовать указаниям спасателей и сотрудников парка.

Согласно статистике, в 2025 году было зарегистрировано 28 нападений акул, при этом на Флориду приходится более половины из них — 15 инцидентов. Единичный случай нападения акулы в Нью-Йорке ознаменовал резкое снижение по сравнению с повышенной активностью акул вдоль побережья штата в 2022 и 2023 годах.

Отметим, этим летом власти значительно расширили меры по наблюдению за акулами: спасатели, сотрудники парковой полиции и персонал парков используют дроны для сканирования воды в поисках акул и больших стай рыб, которые могут привлечь их ближе к берегу.

Исследователи отмечают, что хищники обычно начинают появляться в большом количестве примерно 4 июля, когда более теплая температура океана привлекает как акул, так и мелкую рыбу к береговой линии. Даже несмотря на несколько относительно спокойных летних сезонов в последние годы, эксперты предупреждают, что активность акул может быстро меняться, и невозможно точно предсказать, что принесет этот сезон.

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