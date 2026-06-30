Самое ужасное насекомое в мире: укус какого насекомого считается самым болезненным (видео)

Ученый, которого самое ужасное насекомое в мире ужалило ради науки, говорит, что это самое болезненное, что с ним произошло.

Земля является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них способны причинить боль. Еще в 2015 году энтомолог, доктор Джастин Шмидт получил Шнобелевскую премию за разработку шкалы боли Шмидта, которая оценивает боль от укусов, пишет Science Focus.

Отметим, что шкала боли Шмидта для жалящих насекомых оценивает боль от укусов насекомых по шкале от 1 до 4. Согласно этой шкале, укус западной медоносной пчелы получает всего два балла, в то время как укусы красной бумажной осы и бархатного муравья Клуга — три. Наивысший бал получает укус южноамериканского муравья-пули. К слову, сам доктор Шмидт описал боль от укуса муравья-пули, как чистую, сильную и невыносимую боль.

Відео дня

Укус муравья-пули (Paraponera clavata) считается самым болезненным в мире среди всех известных насекомых. Боль от этого укуса часто сравнивают с пулевым ранением — она может длиться до 24-36 часов и оценивается на максимальные 4+ балла.

Исследования показали, что яд муавья-пули содержит понератоксин — сильный нейротоксин, блокирующий передачу нервных импульсов. Ученые также утверждают, что укус сопровождается непрекращающейся пульсирующей болью, которая наступает почти мгновенно, усиливается в течение первых 10 минут, а затем около суток держится непрерывно.

По словам доктора Шмидта, укус муравья-пули также сопровождается сильной дрожью, мышечными спазмами, обильным потоотделением, нарушениями сердечного ритма, временным параличом укушенной конечности и образованием язв в месте укуса.

Паралитический пептид нарушает работу натриевых каналов, вызывая "сверхвозбуждение" нервной системы, из-за чего боль ощущается максимально остро. Сразу после укуса на коже появляются выраженные отек, сильное покраснение и онемение.

Первая помощь при укусе муравья-пули

Эксперты советуют промыть место укуса чистой водой с мылом. Далее приложите холодный компресс для снижения отека и замедления распространения яда. Кроме того, следует обеспечить покой конечности.

Эксперты отмечают, что для нейтрализации локальной реакции также могут потребоваться антигистаминные препараты, кортикостероиды и обезболивающие — следует обратиться за помощью к медикам.

Другие новости науки