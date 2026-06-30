Швейцарские ледники потеряли весь накопленный лед: после этого все пойдет под откос (фото)

Наблюдения показывают, что 29 июня швейцарские ледники потеряют больше льда, чем набрали прошлой зимой — ученые считают, что это тревожный знак.

Понедельник, 29 июня стал днем, когда швейцарские ледники потеряли весь лед и снег, накопленные прошлой зимой. С этого момента ледники будут отступать до конца года, пишет IFLScience.

Это тревожное открытие было сделано на фоне того, что Европу охватили одни из самых жарких волн за всю историю наблюдений, усугубленные изменения климата. Ежегодно гляциологи фиксирую дату, когда швейцарские ледники начинают испытывать дефицит воды. Ожидается, что зимой эти ледяные массы будут набирать массу, а летом — терять ее. Однако после определенного момента потери перевешивают любые оставшиеся приобретения — этот переломный момент известен как День потери ледников.

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Ученые отмечают, что дата наступления ледового сезона меняется ежегодно, но наблюдается очень четкая долгосрочная тенденция. В течение последних нескольких десятилетий он неуклонно смещался на более ранние даты, переместившись с августа на июль. Сегодня условия ухудшились до такой степени, что этот день наступает в конце июня.

Впрочем, были и исключения. Например, в 2022 году эта дата наступила 26 июня из-за скудного снегопада и трех волн жары. Был также 2003 год, когда лето снова выдалось необычно жарким. Однако, учитывая нынешнюю экстремальную волну жары в Европе, 2026 год может быть невероятно близким к этим исключительным датам.

По словам гляциолога из ETH Zurich и Швейцарского федерального института лесных, снежных и ландшафтных исследований, доктора Маттиаса Хусса, сокращение ледового покрова уже отчетливо заметно. Эксперты отмечают, что предпосылки для этого были созданы еще в начале года: прошлая зима выдалась с очень небольшим количеством снега, к тому же в мае стояла необычно теплая погода. Ученые считают, что все эти изменения обусловлены повышением температуры.

В Лай-Верде, недалеко от перевала Лукманьер, сохранился крошечный остаток некогда крупного ледника Фото: L Hösli

Отметим, что не только Альпы ощущают на себе последствия повышения температуры. Статистика свидетельствует о том, что на Земле находится более 200 000 ледников, однако при сохранении нынешней тенденции, эта цифра может упасть до 18 000 в течение этого столетия.

Проблема заключается в том, что ледники содержат около 70% мировых запасов пресной воды. Когда этот лед переходит из твердого состояния в жидкое, это может ускорить повышение уровня моря, что в свою очередь приведет к наводнениям, а также может нарушить запасы пресной воды, от которых зависят миллиарды людей.

Наиболее тревожным моментом является Антарктида, где сосредоточено примерно 90% мирового объема ледникового льда. Предыдущие исследования уже показали, если даже часть этого ледяного покрова растает, это приведет к тому, глобальный уровень моря поднимется на несколько метров. Для сравнения, уровень моря, эквивалентный уровню Восточно-Антарктического ледяного щита, составляет приблизительно 60 метров.

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