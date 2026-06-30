Швейцарські льодовики втратили весь накопичений лід: після цього все піде шкереберть (фото)

Спостереження показують, що 29 червня швейцарські льодовики втратять більше льоду, ніж накопичили минулої зими — вчені вважають, що це тривожний знак.

Понеділок, 29 червня, став днем, коли швейцарські льодовики втратили весь лід і сніг, накопичені минулої зими. Відтепер льодовики будуть танути до кінця року, пише IFLScience.

Це тривожне відкриття було зроблено на тлі того, що Європу охопили одні з найспекотніших хвиль за всю історію спостережень, що ще більше посилилися внаслідок зміни клімату. Щороку гляціологи фіксують дату, коли швейцарські льодовики починають відчувати дефіцит води. Очікується, що взимку ці крижані маси набиратимуть масу, а влітку — втрачатимуть її. Однак після певного моменту втрати переважають будь-які залишки приросту — цей переломний момент відомий як День втрати льодовиків.

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Вчені зазначають, що дата настання льодового сезону змінюється щороку, але спостерігається дуже чітка довгострокова тенденція. Протягом останніх кількох десятиліть він неухильно зсувався на більш ранні дати, перемістившись із серпня на липень. Сьогодні умови погіршилися настільки, що цей день настає наприкінці червня.

Втім, були й винятки. Наприклад, у 2022 році ця дата припала на 26 червня через мізерний снігопад і три хвилі спеки. Був також 2003 рік, коли літо знову видалося надзвичайно спекотним. Однак, з огляду на нинішню екстремальну хвилю спеки в Європі, 2026 рік може бути неймовірно близьким до цих виняткових дат.

За словами гляціолога з ETH Zurich та Швейцарського федерального інституту лісових, снігових і ландшафтних досліджень, доктора Маттіаса Хусса, скорочення льодового покриву вже чітко помітно. Експерти зазначають, що передумови для цього були створені ще на початку року: минула зима видалася з дуже невеликою кількістю снігу, до того ж у травні стояла незвично тепла погода. Вчені вважають, що всі ці зміни зумовлені підвищенням температури.

У Лай-Верде, неподалік від перевалу Лукманьєр, зберігся крихітний залишок колись великого льодовика Фото: L Hösli

Зазначимо, що не лише Альпи відчувають на собі наслідки підвищення температури. Статистика свідчить про те, що на Землі налічується понад 200 000 льодовиків, однак за умови збереження нинішньої тенденції ця цифра може зменшитися до 18 000 протягом цього століття.

Проблема полягає в тому, що льодовики містять близько 70 % світових запасів прісної води. Коли цей лід переходить із твердого стану в рідкий, це може прискорити підвищення рівня моря, що, у свою чергу, призведе до повеней, а також може порушити запаси прісної води, від яких залежать мільярди людей.

Найбільше занепокоєння викликає Антарктида, де зосереджено приблизно 90 % світового обсягу льодовикового льоду. Попередні дослідження вже показали, що навіть якщо розтане лише частина цього льодового покриву, це призведе до того, що глобальний рівень моря підніметься на кілька метрів. Для порівняння: рівень моря, еквівалентний рівню Східно-Антарктичного льодового щита, становить приблизно 60 метрів.

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