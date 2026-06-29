Темні води Чорного моря несподівано набувають бірюзового відтінку: що спричиняє зміну кольору влітку

Чорне море славиться своїми глибокими й темними водами, проте щороку на кілька тижнів воно набуває зовсім іншого вигляду — що ж відбувається.

Співробітники NASA Earth Observatory опублікували вражаючий знімок Чорного моря, зроблений супутником NASA Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE). За словами вчених, Чорне море славиться своїми глибокими й темними водами, але щороку протягом кількох тижнів воно постає в зовсім іншому вигляді, пише Earth.com.

На знімках видно, як завихрення яскраво-бірюзових смуг поширюються по морю, створюючи вражаючий візерунок, настільки великий, що його можна побачити з орбіти. Знімок PACE демонструє це сезонне перетворення з дивовижною деталізацією: яскраві кольори зумовлені не забрудненням чи мілководдям.

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За словами вчених, супутниковий знімок демонструє масштабне цвітіння мікроскопічних морських організмів, які відіграють важливу роль як у здоров’ї океану, так і в вуглецевому циклі Землі. Бірюзовий колір зумовлений кокколітофорами — різновидом фітопланктону, що плаває біля поверхні океану. Подібно до наземних рослин, фітопланктон використовує сонячне світло для росту за допомогою фотосинтезу. Насправді він становить основу морських харчових ланцюгів, забезпечуючи їжею все живе навколо — від крихітного зоопланктону до риб і китів.

Кокколітофори відрізняються тим, що кожна клітина вкрита крихітними пластинками з карбонату кальцію. Мільярди цих організмів збираються під час цвітіння, пластинки розсіюють сонячне світло, надаючи воді молочно-блакитного або бірюзового відтінку, який супутники можуть помітити з космосу.

Відомо, що Чорне море розташоване між Європою та Азією і з’єднується з Середземним морем через низку водних шляхів. Його унікальне географічне положення у поєднанні з сезонними змінами температури та поживних речовин створює сприятливі умови для цвітіння фітопланктону щовесни та на початку літа.

Зазначимо, що кожна окрема кокколітофора занадто мала, щоб її можна було побачити неозброєним оком, але їхня загальна кількість може стати настільки величезною, що цілі ділянки океану з космосу здаються бірюзовими. Це робить супутникові спостереження одним із найцінніших інструментів для відстеження цих цвітінь.

Супутниковий знімок було отримано в рамках місії PACE, яку запущено з метою надати вченим безпрецедентний огляд біології океану, атмосферних частинок та хмар.

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