Темные воды Черного моря неожиданно становятся бирюзовыми: что заставляет цвет меняться летом

Черное море славится своими глубокими и темными водами, однако ежегодно на несколько недель оно предстает в совершенно ином виде — что происходит.

Сотрудники NASA Earth Observatory опубликовали потрясающий снимок Черного моря, сделанный спутником NASA Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE). По словам ученых, Черное море славится своими глубокими и темными водами но на несколько недель ежегодно оно предстает в совершенно ином виде, пишет Earth.com.

На снимках видно, как завихрения ярко-бирюзовых полос распространяются по морю, создавая поразительный узор, настолько большой, что его можно увидеть с орбиты. Изображение PACE демонстрирует это сезонное преображение с удивительной детализацией: яркие цвета вызваны не загрязнением или мелководьем.

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По словам ученых, спутниковый снимок показывает огромное цветение микроскопической морской жизни, которая играет важную роль как в здоровье океана, так и в углеродном цикле Земли. Бирюзовый цвет обусловлен кокколитофорами, типом фитопланктона, плавающего у поверхности океана. Подобно наземным растениям, фитопланктон использует солнечный свет для роста посредством фотосинтеза. На самом деле, он составляет основу морских пищевых цепей, питая жизнь вокруг — от крошечного зоопланктона до рыб и китов.

Кокколитофоры необычны тем, что каждая клетка покрыта крошечными пластинками из карбоната кальция. Миллиарды этих организмов собираются во время цветения, пластинки рассеиваются солнечный свет, придавая воде молочно-голубой или бирюзовый оттенок, который спутники могут обнаружить из космоса.

Известно, что Черное море расположено между Европой и Азией и соединяется со Средиземным морем через ряд водных путей. Его уникальное географическое положение в сочетании с сезонными изменениями температуры и питательных веществ создает благоприятные условия для цветения фитопланктона каждую весну и начало лета.

Отметим, что каждая отдельная кокколитофора слишком мала, чтобы ее увидеть невооруженным глазом, но их суммарное количество может стать настолько огромным, чтобы целые участки океана кажутся бирюзовым из космоса. Это делает спутниковые наблюдения одним из наиболее ценных инструментов для отслеживания этих цветений.

Спутниковый снимок был получен в рамках миссии PACE, которая запущена, чтобы предоставить ученым беспрецедентный обзор биологии океана, атмосферных частиц и облаков.

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