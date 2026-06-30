Холодильники и аэрозоли оказались ни при чем: названа настоящая причина образования озоновой дыры

Впервые озоновая дыра была обнаружена в 1985 году. Исследования того времени предполагали, что она начала формироваться в 1970-х годах из-за хлорфторуглеродов (ХФУ). Но недавние данные показали, что в предыдущих анализах была допущена ошибка.

Новое исследование показало, что первые признаки истощения озонового слоя Земля появились еще в 1957 году. По сути, ученым потребовалось около 30 лет, чтобы разработать инструменты мониторинга атмосферы, которые позволили обнаружить дыру, пишет Gizmodo.

Но неожиданности на этом не заканчиваются. Также ученые выяснили, что первый признак истончения озонового слоя появился не в Антарктике, как было принято считать, а в верхней стратосфере тропиков. Более того, это истончение было вызвано не ХФУ, а совсем другим промышленным химическим веществом под названием тетрахлорметан. В 1930-х годах его использовали для химчистки и обезжиривания.

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«Тот факт, что истощение озонового слоя произошло уже в конце 1950-х годов, что намного раньше, чем я предполагала, просто поразил меня. Оказалось, что существовало другое соединение, которое вызывало истощение озонового слоя гораздо раньше, чем ХФУ. Это стало большим сюрпризом», - заявила ведущий автор исследования Сьюзан Соломон из Массачусетского технологического института.

Как известно, озоновый слой располагается в стратосфере на высоте 11-50 км. Он выполняет роль естественного солнцезащитного щита Земли, блокируя большую часть вредного ультрафиолетового излучения.

В середине 1970-х годов исследователи предположили, что ХФУ могут истощать озоновый слой, но прямых доказательств того, что это действительно происходит, не было. После того, как ученые нашли озоновую дыру, в Антарктиду были отправлены научные экспедиции для измерения состава стратосферы. В конечном итоге, ученые пришли к выводу, что именно ХФУ повинен в истощении озонового слоя.

С тех пор были предприняты глобальные усилия по сокращению выбросов ХФУ, после чего озоновая дыра действительно начала уменьшатся. Но теперь ученые считают, что другое химическое вещество разрушало озоновый слой задолго до обнаружения озоновой дыры.

Команда ученых провела мысленный эксперимент, в котором были взяты во внимание доступные возможности мониторинга атмосферы в 1950 году. Исследователи использовали моделирование для имитации атмосферной химии за последние 76 лет. Они выяснили, что самые ранние признаки истощения озонового слоя можно было бы обнаружить над тропиками уже к 1957 году.

Единственным химическим загрязнителем, который мог бы это объяснить, является четыреххлористый углерод.

«Это единственное озоноразрушающее вещество, концентрация которого увеличивалась так рано. Мы начали использовать четыреххлористый углерод в 1930-х годах в качестве средства для химчистки и обезжиривающего растворителя. ХФУ мы начали использовать значительно позже», - говорят авторы исследования.

К счастью для озонового слоя, использование тетрахлорметана в потребительских товарах было запрещено в 1970-х годах из-за опасений за здоровье, а затем еще больше ограничено Монреальским протоколом в 1990 году.