Найстрашніша комаха у світі: укус якої комахи вважається найболючішим (відео)

Вчений, якого найстрашніша комаха у світі вжалила заради науки, каже, що це найболючіше, що з ним трапилося.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них здатні заподіяти біль. Ще у 2015 році ентомолог, доктор Джастін Шмідт отримав "Шнобелівську" премію за розробку шкали болю Шмідта, яка оцінює біль від укусів, пише Science Focus.

Зазначимо, що шкала болю Шмідта для комах, що жалять, оцінює біль від укусів комах за шкалою від 1 до 4. Згідно з цією шкалою, укус західної медоносної бджоли отримує всього два бали, тоді як укуси червоної паперової оси та оксамитового мураха Клуга — три. Найвищий бал отримує укус південноамериканського мураха-кулі. До речі, сам доктор Шмідт описав біль від укусу мураха-кулі як чистий, сильний і нестерпний біль.

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Укус мурашки-кулі (Paraponera clavata) вважається найболючішим у світі серед усіх відомих комах. Біль від цього укусу часто порівнюють із кульовим пораненням — він може тривати до 24–36 годин і оцінюється на максимальні 4+ бали.

Дослідження показали, що отрута муав’я-пулі містить понератоксин — сильний нейротоксин, який блокує передачу нервових імпульсів. Вчені також стверджують, що укус супроводжується безперервним пульсуючим болем, який виникає майже миттєво, посилюється протягом перших 10 хвилин, а потім триває безперервно близько доби.

За словами доктора Шмідта, укус мурашки-кулі також супроводжується сильним тремтінням, м’язовими спазмами, рясним потовиділенням, порушеннями серцевого ритму, тимчасовим паралічем укушеної кінцівки та утворенням виразок у місці укусу.

Паралітичний пептид порушує роботу натрієвих каналів, викликаючи "надмірне збудження" нервової системи, через що біль відчувається максимально гостро. Відразу після укусу на шкірі з’являються виражений набряк, сильне почервоніння та оніміння.

Перша допомога при укусі мурашки-кулі

Експерти радять промити місце укусу чистою водою з милом. Далі прикладіть холодний компрес, щоб зменшити набряк і уповільнити поширення отрути. Крім того, слід забезпечити спокій кінцівки.

Експерти зазначають, що для нейтралізації локальної реакції також можуть знадобитися антигістамінні препарати, кортикостероїди та знеболюючі засоби — слід звернутися за допомогою до лікарів.

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