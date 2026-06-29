Унікальний череп шаблезубого кота понад 50 років пролежав у коробці: він жив близько 5 млн років тому (фото)

Рідкісна скам'янілість шаблезубого кота з неправильним маркуванням понад півстоліття пролежала прихованою в ящику.

Унікальна скам’янілість понад 50 років пролежала забутою в музейній скриньці — причиною стало неправильне маркування. Вчені повторно дослідили скам’янілість і виявили, що череп належить стародавньому виду шаблезубих котів, які близько 5 мільйонів років тому бродили західною частиною Північної Америки, пише Popular Science.

У 2022 році палеонтологиня Наріман Чатар відвідував колекції музеїв по всьому світу зі своїм сканером для дослідження саблезубих котів. Вона переглядала ящики колекції Американського музею природної історії в Нью-Йорку, коли натрапила на щось незвичайне.

За словами Чатар, в одній із коробок вона виявила скам’янілість, позначену як Pseudaelurus. Назва цього роду (Pseudaelurus) зазвичай використовувалася для опису всього, що схоже на кішку, але походження чого неможливо визначити. Це здивувало палеонтолога, оскільки череп був цілим, а отже, його, ймовірно, можна віднести до більш конкретного виду.

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Колекція 3D-сканів викопних черепів шаблезубих тигрів різних груп Фото: UC Berkeley

Сьогодні Наріман Чатар працює у Каліфорнійському університеті в Берклі й зосередилася на вивченні 3D-моделі скам’янілості, щоб порівняти череп з іншими сканами скам’янілостей, зробленими в інших музеях. Результати підтвердили багаторічне припущення — череп належав Adelphailurus kansensis, виду розміром з пуму, який досі був відомий лише за фрагментами щелепи та зубами. У результаті художниці вперше в історії вдалося реконструювати зовнішній вигляд тварини.

Дослідники зазначають, що Adelphailurus kansensis — це більш примітивний вид із короткими верхніми іклами. Однак потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися більше про те, як виглядали шаблезубі кішки та яким способом життя вони жили.

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