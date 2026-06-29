Найвищий ризик за останні 1000 років: загроза неймовірного мегаземлетрусу зросла

Дослідники виявили, що ймовірність "мегаземлетрусу", який може обрушитися на світ, досягла тисячолітнього максимуму.

Спостереження показують, що ймовірність "мегаземлетрусу", який може обрушитися на Каліфорнію, досягла тисячолітнього максимуму. Цей масштабний землетрус має одну назву — Сан-Андреас — розлом, за яким стежать вчені і який звинувачують у давно обіцяному "Великому землетрусі". Але з 1850-х років розлом залишався зловісно спокійним, пише Earth.com.

Тепер нове дослідження стверджує, що небезпека більше не зосереджена лише на цьому розломі. Дані вказують на те, що напруга досягла тисячолітнього піку, і один гірський перевал може вплинути на те, чи приєднається до нього другий розлом, перетворивши й без того потужний землетрус на щось зовсім інше.

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З попередженням виступила команда на чолі з докторкою Ліліан Буркхард із Бернського університету у Швейцарії. Вчені поставили собі за завдання виміряти, яке напруження зараз відчувають два основні розломи регіону.

Зазначимо, що розломи — це тріщини, де плити земної кори тертяться одна об одну й блокуються. Поки вони залишаються заблокованими, тектонічна напруга в навколишніх породах накопичується рік за роком. Далі розлом зміщується, і вся ця накопичена напруга виривається назовні у вигляді землетрусу. У новому дослідженні вчені виявили, що це накопичене напруження досягло рівня, небаченого в регіоні протягом останніх 1000 років. Більше того, у деяких місцях напруження вже перевищило найвищу позначку, яку модель зафіксувала за весь період.

Як відомо, два потужні розломи, що сходяться біля перевалу Кахон, де розрив одного розлому може перекинутися й на інший, несуть більшу частину цього напруження:

Сан-Андреас;

Сан-Хасінто.

За словами геологів, у такого типу з’єднання є назва — "ворота землетрусу" — місце, яке визначає, чи продовжиться розрив у наступному розломі, чи йому не вистачить місця, і він зупиниться. Закриті ворота утримують землетрус усередині одного розлому, що погано, але терпимо. Однак, якщо їх відкрити, один розлом передасть свою енергію безпосередньо наступному. У результаті два землетруси буквально злиються в один.

Спостереження показують, що "ворота" можуть поводитися по-різному. Наприклад, останній масштабний землетрус тут, землетрус у Форт-Техоні 1857 року, прокотився по понад 320 км південної частини розлому Сан-Андреас, перш ніж зупинитися на перевалі. Вчені стверджують, що щоразу "ворота" поводяться по-різному: їхнє відкриття залежить від стану розломів по обидва боки від місця землетрусу, а ці умови змінюються протягом століть.

У новому дослідженні вчені розробили модель, яка відтворює тисячолітню історію землетрусів у регіоні, реконструйовану на основі радіовуглецевого аналізу ґрунту, річних кілець дерев та письмових свідчень про минулі землетруси. Результати показали щось несподіване. Реальний ризик залежить від двох факторів: напруги, яку несе кожен розлом, та того, наскільки рівномірно вона розподіляється між ними. Дані вказують на те, що сьогодні обидва розломи перебувають у стані пікової напруги, і це відбувається синхронно.

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