50 років тому така екстремальна спека в Європі була б неможливою: що змінилося

У Європі й раніше траплялися хвилі спеки, проте вони ніколи раніше не були настільки екстремальними — є фактор, який усе змінив.

Європа переживає найсильнішу червневу спеку за всю історію спостережень. Однак тепер вчені стверджують, що ще 50 років тому така екстремальна спека просто була б неможливою. Вважається, що причиною цього додаткового удару стала зміна клімату, пише IFLScience.

У Європі й раніше траплялися хвилі спеки, наприклад, та, що обрушилася на Британські острови влітку 1976 року. Однак нинішня ситуація зовсім інша, оскільки загальна тенденція до підвищення температури стала ще одним ударом.

За словами дослідника екстремальних погодних явищ та лісових пожеж з Імперського коледжу Лондона, доктора Теодора Кіпінга, якби не вплив зміни клімату, вчені вважають, що аналогічна червнева спека була б на 3,5 °C прохолоднішою. Простіше кажучи, вчені стверджують, що ще пів століття тому така екстремальна спека була б просто неможливою в червні.

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Зазначимо, що висновки вчених ґрунтуються на результатах нового аналізу, проведеного Всесвітньою метеорологічною службою, яка дослідила три найспекотніші дні з 22 по 29 червня в різних частинах Західної та Центральної Європи. Аналіз показав, що в 45% із 854 досліджених міст були побиті або прогнозується побиття історичних рекордів теплового стресу.

Спостереження показують, що температури у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та на півдні Англії перевищили сезонні середні значення на 5–12 °C, тоді як рекордні для червня температури спостерігалися в інших регіонах Великої Британії, Ірландії, Данії, Швеції, Польщі, Чехії та інших. За словами вчених, такі високі температури є особливо незвичайними, зважаючи на те, що червень не є найспекотнішим місяцем у Західній Європі.

Чим спричинена екстремальна спека?

Дослідники зазначають, що нинішня екстремальна спека спричинена "тепловим куполом" — стійкою ділянкою високого тиску, оточеною системами низького тиску, яка утримує тепло. Більша частина цього тепла зародилася в Північній Африці, а потім перемістилася на північ, щоб осісти на європейському континенті.

При цьому вологість лише погіршує ситуацію, обмежуючи здатність людського організму охолоджуватися за рахунок випаровування поту. Таким чином, Європа сьогодні нагадує спекотну, задушливу теплицю.

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