Чи можуть люди народжувати у космосі: питань більше, ніж відповідей

За всю історію людства лише невелика кількість жінок побувала у космосі, а тому відповісти на це питання виявилося не так уже й просто.

Завдяки нещодавній місії "Артеміда II" на Місяць людство повернулося до вивчення можливості тривалого перебування астронавтів у космосі. Втім, попри всі розмови про прагнення до зірок, є одне питання, яке цікавить людей: чи зможе людство розмножуватися в космосі? Вчені розповіли, що відомо про те, як космос вплине на вагітність і пологи, пише Popular Science.

За словами акушерки-гінекологині та клінічної вченої, докторки Варші Джайн з Единбурзького університету, теоретично можна завагітніти й навіть народити в космосі. Однак занадто багато питань досі залишаються без відповіді, щоб можна було бути повністю впевненим у безпеці обох варіантів.

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Одна з основних проблем полягає в тому, що цю тему надзвичайно складно досліджувати. Немає емпіричних даних, оскільки ніхто ніколи не перебував у космосі під час вагітності, і ми не можемо проводити подвійні сліпі дослідження, відправляючи вагітних жінок у космос, щоб подивитися, що станеться. Втім, у нас є дослідження, проведені в інших середовищах або на інших видах. Наприклад, вагітні гризуни побували в космосі.

Ще одним обмеженням є брак даних щодо впливу космічних польотів на жіночий організм. За словами докторки Джейн, на сьогодні існує надзвичайно мало інформації про те, як космос впливає на організм жінки. Більша частина обмежених даних про вплив космічних польотів на організм людини була отримана переважно від чоловіків.

Відомо, що перша жінка у космосі, космонавтка Валентина Терешкова, здійснила 48 обертів навколо Землі за три дні у 1963 році. Однак NASA знадобилося ще 20 років, щоб відправити жінку-космонавтку на орбіту. Більше того, навіть сьогодні на кожну жінку в космосі припадає шість чоловіків.

Крім того, за словами вчених, досить очевидним ризиком як для вагітних, так і для немовлят є великий обсяг фонового випромінювання. Космос виглядає порожнім, і в заданому об’ємі простору менше газів, молекул та атомів, ніж тут, на Землі. На жаль, те, що там є, як правило, небезпечне, бо рухається дуже-дуже швидко.

На Землі атмосфера та магнітне поле нашої планети захищають нас від цих частинок, що рухаються з великою швидкістю. У космосі ж частинки можуть вільно пролітати практично крізь усе, що трапляється їм на шляху.

Вчені вважають, що це може призвести до різних негативних наслідків для здоров’я — від катаракти до раку. Ще більш тривожним є те, що діти значно чутливіші до радіаційного опромінення, ніж дорослі. Як наслідок, за словами докторки Джейн, радіаційне опромінення є найбільшою проблемою вагітності в космосі.

І навіть це ще не все. За словами вчених, ще однією причиною для організму, який перебуває під навантаженням і зазнає значних змін у результаті виношування дитини, є відсутність гравітації.

Існують також менш очевидні потенційні небезпеки. Наприклад, дослідження мишей, які народжують в умовах мікрогравітації, показало, що у них спостерігалося вдвічі більше переймів, ніж у контрольній групі на Землі. На жаль, неможливо дізнатися, скільки ще подібних небезпек приховує космос для вагітних жінок.

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