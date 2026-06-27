90 % населення Землі — правші: вчені розповіли, чому це так

Статистика свідчить про те, що більшість людей на нашій планеті — правші. Вчені вважають, що виною всьому є доісторичні знаряддя праці та середньовічні бої на мечах.

Якщо опитати населення планети — ви правша чи лівша? Більшість відповість — правша. Адже, згідно зі статистикою, майже 90 % населення планети — правші. Але чому у світі так багато людей, які вважають себе правшами? Вчені вважають, що відповідь слід шукати в минулому, пише Popular Science.

За словами вчених, перевага однієї руки насправді формується ще до нашого народження. Попередні дослідження показали, що дитина ще в утробі матері схильна віддавати перевагу одній стороні на дуже ранніх стадіях розвитку. І все ж вибір переважної руки лише частково є генетичною особливістю.

Вчені вважають, що десятки генів сприяють природній схильності до праворукості, але, ймовірно, все не так просто, як здається, якщо це лише один ген, відповідальний за праворукість. Деякі дослідники вважають, що праворукість також могла стати поширеною, оскільки це допомагало нашим предкам користуватися інструментами, навчатися один у одного навичкам, а, можливо, навіть виживати в бійках.

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Не менш цікавим видається й те, що більшість речей у світі, насправді, створені для правшів. Наприклад, у блокнотах на спіралі незручно писати, бо постійно зачіпаєш роздільник. Лівші майже не можуть користуватися консервними ножами, а термінали для кредитних карток налаштовані на зчитування картки правою рукою. Навіть ручки, прикріплені до стійки в банку, у більшості випадків прикріплені до стійки не з того боку, щоб лівші могли ними скористатися. Втім, вчені визнають, що це цілком логічно, з огляду на те, що 85–90 % населення планети — правші.

В іншому дослідженні, де використовували ультразвук, вчені змогли спостерігати за рухами рук плода. Результати показали, що приблизно до 10-го тижня вагітності більшість плодів рухають правою рукою частіше, ніж лівою. Водночас приблизно до 15-го тижня багато хто вже смокче великий палець правої руки замість лівої. Простіше кажучи, більшість людей стають правшами задовго до народження.

Вчені дійшли висновку, що праворукість, ймовірно, пов’язана з тим, як мозок людини розвивається на найраніших стадіях розвитку плода. Десятки генів, схоже, відіграють роль у визначенні того, чи будете ви правшею чи лівшею: ці гени допомагають формувати розвиток мозку, і в більшості людей цей розвиток зумовлює перевагу правої руки. Як наслідок, вчені вважають, що багато випадків ліворукості, ймовірно, є не більше ніж результатом випадкових варіацій під час розвитку мозку.

Чому у світі більше правшів?

Вчені не знають напевно, але вважають, що праворукість, ймовірно, стала поширеною, оскільки це полегшувало людям навчання один одного. Наприклад, дослідження 2011 року виявило ознаки праворукості в знаряддях праці, що датуються щонайменше півмільйоном років тому.

Крім того, деякі вчені припустили, що праворукість також могла залежати від бойових дій. Ідея полягає в тому, що якщо більшість людей — правші, вони природно ціляться в ліву частину тіла супротивника, де розташоване серце. Простіше кажучи, у правшів, ймовірно, є певна перевага.

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