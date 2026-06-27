90% населения Земли правши: ученые рассказали, почему это так

Статистика свидетельствует о том, что большинство людей на нашей планете — правши. Ученые считают, всему виной доисторические орудия труда и средневековые сражения на мечах.

Если опросить население планеты — вы правша или левша? Большинство ответят — правша. Потому что, согласно статистике, почти 90% населения планеты — правши. Но почему в мире так много людей, которые считают себя правшами? Ученые считают, что ответ следует искать в прошлом, пишет Popular Science.

По словам ученых, предпочтение одной руки на самом деле начинается еще до нашего рождения. Предыдущие исследования показали, что ребенок в еще в утробе матери склонен отдавать предпочтение одной стороне на очень ранних стадиях развития. И все же выбор предпочтительной руки лишь частично является генетической особенностью.

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Ученые полагают, что десятки генов способствуют естественной склонности к праворукости, но, вероятно, все не так просто, как кажется, если это все лишь один ген, отвечающий за праворукость. Некоторые исследователи считают, что праворукость также могла стать распространенной, потому что это помогало нашим предкам использовать инструменты, учиться друг у друга навыкам, а, возможно, даже выживать в драках.

Не менее любопытным кажется и то, что большинство вещей в мире, на самом деле, сделаны для правшей. Например, в блокнотах на спирали неудобно писать, потому что постоянно задеваешь разделитель. Левши почти не могут пользоваться консервными ножами, а терминалы для кредитных карт настроены на считывание карты правой рукой. Даже ручки, прикрепленные к стойке в банке, в большинстве случаев прикреплены к стойке в банке не с той стороны, чтобы левши могли ими воспользоваться. Впрочем, ученые признают, что это вполне логично, учитывая что 85-90% населения планеты являются правшами.

В другом исследовании, где использовался ультразвук, ученые смогли наблюдать за движениями рук плода. Результаты показали, что примерно к 10 неделям беременности большинство плодов двигают правой рукой больше, чем левой. В то же время, примерно к 15 неделям многие уже сосут большой палец правой руки вместо левой. Простыми словами, большинство людей становятся правшами задолго до рождения.

Ученые пришли к выводу, что праворукость, вероятно, связана с тем, как мозг человека развивается на самых ранних стадиях развития плода. Десятки генов, похоже, играют роль в определении того, будете ли вы правшой или левшой: эти гены помогают формировать развитие мозга, и у большинства людей это развитие создает предпочтение правой руке. В результате, ученые считают, что многие случаи леворукости, вероятно, являются не более чем результатом случайных вариаций во время развития мозга.

Почему в мире больше правшей?

Ученые не знают наверняка, но считают, что праворукость, вероятно, стала распространенной, потому что это облегчало людям обучение друг друга. Например, исследование 2011 года обнаружило признаки праворукости в орудиях труда, датируемых как минимум полумиллионом лет назад.

Кроме того, некоторые ученые предположили, что праворукость также могла зависеть от боевых действий. Идея заключается в том, что если большинство людей правши, они естественным образом целятся в левую сторону тела противника, где находится сердце. Проще говоря, у правшей, вероятно, есть некоторое преимущество.

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