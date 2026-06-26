TikTok уверяет, что шевеление мизинцем предотвращает болезнь Альцгеймера: что говорит наука

Вирусный тренд из социальной сети утверждает, что простое упражнение для пальцев может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

"Время мизинца" — вирусный тренд в TikTok, утверждающий, что простое упражнение для пальцев может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Видео, рекламирующие этот способ улучшения здоровья мозга, набрали миллионы просмотров, при этом некоторые предполагают, что трудности с выполнением движения могут быть признаком когнитивных нарушений. Но так ли это на самом деле? Ученые ответили на этот вопрос, пишет Science Alert.

Сторонники утверждают, что расположение пальцев в определенной последовательности и движение мизинцами вверх и вниз, можно быстро потренировать мозг, чтобы поддержать его остроту. Легко понять, почему эта идея привлекла внимание: бесплатная, не требующая усилий ежедневная привычка, защищающая от одного из самых страшных заболеваний старения. Но так ли это на самом деле?

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В общих чертах тренд опирается на реальные нейробиологические данные, выводы, которые делаются, гораздо более амбициозны, чем позволяют доказательства. Например, выполнение чего-то сложного и нового пальцами, как разучивание новых аккордов на гитаре, требует настоящей концентрации. В результате мозг должен планировать каждое движение, сдерживать неправильные и постоянно корректировать его в зависимости от того, что вы видите и чувствуете пальцами.

Это невероятно большой объем умственной работы для такой небольшой физической задачи. Это может помочь объяснить, почему такие хобби, как обучение игра на музыкальных инструментах или вязание, связывают с более острой памятью и лучшей работой мозга.

В течение многих лет ученые использовали задания на постукивание пальцами, когда люди многократно постукивали пальцами или следовали простому ритму, чтобы изучить взаимосвязь между движением, вниманием и старением мозга. Однако эти задания используются в качестве исследовательских инструментов и не должны путаться с научными тестами на деменцию или потерю памяти.

Также существует еще одна идея: мозг может перестраиваться в ответ на то, что от него требуется, создавая новые связи по мере обучения. Таким образом, когда мы учимся новому движению пальцами, мы побуждаем мозг укреплять и реорганизовывать нейронные связи, участвующие в этой задаче.

По словам ученых, "время мизинцев" относится к более широкой категории занятий, которые бросают мозгу вызов благодаря новизне и координации. От жонглирования до танцев или изучения нового языка — подобные задачи могут помочь сохранить устойчивость мозга в пожилом возрасте. Однако выполнение незнакомых движений может быть умственно сложным. Впрочем, это не означает, что оно может диагностировать когнитивные нарушения или защитить от них.

Ученые отмечают, что на выполнение задач на координацию пальцев, на самом деле, влияют многие факторы, в том числе:

подвижность;

гибкость;

предыдущие травмы;

практика.

Простыми словами, здоровый человек может испытывать трудности с этой задачей, в то время как человек с когнитивными нарушениями может выполнять ее с легкостью. Ученые настаивают, что сегодня не существует доказательств того, что трудности с этим конкретным движением пальцев предсказывают ранние проблемы с памятью или мышлением, и нет убедительных доказательств того, что практика этого движения может предотвратить снижение когнитивных функций.

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