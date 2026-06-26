TikTok запевняє, що рухи мізинцем запобігають хворобі Альцгеймера: що каже наука

Вірусний тренд у соціальній мережі стверджує, що проста вправа для пальців може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

"Час мізинця" — вірусний тренд у TikTok, який стверджує, що проста вправа для пальців може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Відео, що рекламують цей спосіб поліпшення здоров’я мозку, набрали мільйони переглядів, при цьому деякі припускають, що труднощі з виконанням руху можуть бути ознакою когнітивних порушень. Але чи так це насправді? Вчені відповіли на це питання, пише Science Alert.

Прихильники стверджують, що, розміщуючи пальці в певній послідовності та рухаючи мізинцями вгору й вниз, можна швидко потренувати мозок, щоб підтримати його гостроту. Легко зрозуміти, чому ця ідея привернула увагу: безкоштовна, не вимагає зусиль щоденна звичка, яка захищає від одного з найстрашніших захворювань, пов’язаних зі старінням. Але чи так це насправді?

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У загальних рисах цей тренд ґрунтується на реальних нейробіологічних даних, однак висновки, які з цього робляться, набагато амбітніші, ніж це дозволяють докази. Наприклад, виконання чогось складного й нового пальцями, як-от вивчення нових акордів на гітарі, вимагає справжньої концентрації. У результаті мозок має планувати кожен рух, стримувати неправильні та постійно коригувати його залежно від того, що ви бачите й відчуваєте пальцями.

Це неймовірно великий обсяг розумової роботи для такого невеликого фізичного завдання. Це може допомогти пояснити, чому такі хобі, як навчання грі на музичних інструментах або в’язання, пов’язують із гострішою пам’яттю та кращою роботою мозку.

Протягом багатьох років вчені використовували завдання на постукування пальцями, під час яких люди багаторазово постукували пальцями або дотримувалися простого ритму, щоб дослідити взаємозв’язок між рухом, увагою та старінням мозку. Однак ці завдання використовуються як дослідницькі інструменти і не слід плутати їх із науковими тестами на деменцію або втрату пам’яті.

Також існує ще одна ідея: мозок може перебудовуватися у відповідь на те, що від нього вимагається, створюючи нові зв’язки в процесі навчання. Таким чином, коли ми вчимося новому руху пальцями, ми спонукаємо мозок зміцнювати та реорганізовувати нейронні зв’язки, що беруть участь у виконанні цього завдання.

За словами вчених, "час мізинців" належить до ширшої категорії занять, які ставлять перед мозком виклик завдяки своїй новизні та необхідності координації. Від жонглювання до танців чи вивчення нової мови — подібні завдання можуть допомогти зберегти працездатність мозку в літньому віці. Однак виконання незнайомих рухів може бути розумово складним. Втім, це не означає, що воно може діагностувати когнітивні порушення або захистити від них.

Вчені зазначають, що на виконання завдань на координацію пальців, насправді, впливають багато факторів, зокрема:

рухливість;

гнучкість;

попередні травми;

практика.

Простіше кажучи, здорова людина може мати труднощі з цим завданням, тоді як людина з когнітивними порушеннями може виконати його з легкістю. Вчені наголошують, що на сьогодні не існує доказів того, що труднощі з цим конкретним рухом пальців свідчать про ранні проблеми з пам’яттю чи мисленням, і немає переконливих доказів того, що виконання цього руху може запобігти зниженню когнітивних функцій.

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