Недорогий захист від спеки: чому люди по всій Європі фарбують вікна у білий колір

Цього тижня на Європу обрушилася неймовірна спека, і люди відчайдушно намагаються знайти спосіб її пережити — схоже, є простий і ефективний варіант.

У середині червня на світ обрушилася неймовірна спека: європейці зіткнулися з екстремальними температурами, а Франція взагалі пережила найспекотніший день за всю історію спостережень, пише IFLScience.

Екстремальна спека збіглася з появою дивної тенденції на вулицях Франції: вікна, пофарбовані крейдяно-білою глянцевою фарбою. За словами дослідників, це зовсім не якийсь химерний модний тренд чи маловідомий арт-проект, а недорогий та ефективний захист від спеки, що охопила Європу.

Цей метод передбачає нанесення на вікна водної суміші білого порошку, відомого як Blanc de Meudon, або медонські білила. Суміш отримала свою назву на честь кар’єрів на околиці Парижа, де її традиційно й видобували. По суті, це крейдяна вапнякова глина, що складається переважно з карбонату кальцію.

Відео дня

Після нанесення разом із водою суміш утворює прозору плівку, яка надалі допомагає відбивати сонячне світло та тепло від будівлі. Зазначимо, що будівельники вже давно використовували її для захисту будівель під час ремонтних робіт, але тепер власники будинків перейняли цей прийом. На тлі тривалої спеки ця тенденція чудово прижилася.

Місцеві ЗМІ зазначають, що протягом останніх тижнів панічні закупівлі білої медової фарби досягли рівня скуповування туалетного паперу під час пандемії коронавірусу, оскільки мешканці Франції прагнуть запастися цією сумішшю у зв’язку з рекордно високими температурами.

Чи справді

Наскільки нам відомо, наукової літератури щодо ефективності використання білої медової фарби для вікон немає. Однак існує чимало доказів того, як білі фарби та пігменти можуть використовуватися для зниження температури в приміщенні.

Наприклад, одне з досліджень показало, що світловідбивні білі дахи можуть знизити температуру всередині приміщень на 1,75 °C. Інше дослідження показало, що вони також можуть знизити температуру зовнішнього повітря на 2 °C.

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